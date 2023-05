Ce matériau abondant pourrait débloquer des batteries moins chères pour les véhicules électriques

Au cours des derniers mois, cependant, les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles en Chine ont annoncé des incursions dans un nouveau type de chimie des batteries qui remplace le lithium par du sodium. Ces nouvelles batteries sodium-ion pourraient aider à réduire les coûts du stockage stationnaire et des véhicules électriques, si la technologie peut répondre aux attentes élevées des entreprises.

En mars, JAC Motors, un constructeur automobile basé en Chine, a publié des photos d’une voiture chartreuse qui, selon lui, était le premier véhicule au monde construit avec des batteries sodium-ion. Le véhicule compact était équipé d’une batterie de 25 kilowattheures fabriquée par une autre société chinoise, HiNa Battery, et un communiqué de presse affirmait que l’autonomie de la voiture pouvait atteindre 250 kilomètres (155 miles). En avril, le plus grand fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques, CATL, a annoncé qu’il avait développé une batterie sodium-ion qu’il prévoyait de commercialiser dans un véhicule fabriqué par le constructeur automobile Chery. Aucune des quatre entreprises n’a répondu à une demande de commentaire.

« Ils font ces annonces assez intéressantes. Il manque aussi beaucoup de détails », explique Andy Leach, analyste en stockage d’énergie à la BNEF. Ni CATL ni HiNa n’ont publié de calendrier de production ou de mesures de performance détaillées pour les batteries, ni même révélé les types spécifiques de batteries sodium-ion qu’ils prévoient d’utiliser. Le mystère n’est pas surprenant pour ces grandes entreprises, dit Leach : « Ils ont tendance à garder leurs cartes près de leur poitrine. » Mais cela laisse des questions sur la préparation des batteries sodium-ion pour les vrais véhicules.

Les batteries à base de sodium ne sont pas nouvelles, mais des lacunes techniques les empêchaient auparavant de prendre le lithium. Les batteries sodium-ion s’usent traditionnellement rapidement et elles ont toujours une densité d’énergie inférieure à celle du lithium-ion, explique Shirley Meng, chercheuse en batteries à l’Université de Chicago et au Laboratoire national d’Argonne.

Cela signifie que pour stocker la même quantité d’énergie, une batterie à base de sodium devra être plus grosse et plus lourde que la batterie au lithium équivalente. Pour les véhicules électriques, cela signifie une autonomie plus courte pour une batterie de même taille.

Une batterie plus lourde et moins chère peut être préférable dans certaines circonstances, comme pour les véhicules électriques plus petits et bas de gamme courants en Chine. L’autonomie annoncée par JAC est comparable à celle du Wuling Hongguang Mini, l’un des véhicules électriques les plus populaires de Chine, dont la version longue portée peut parcourir jusqu’à 280 km (175 miles) avec une seule charge.

Un marché un peu plus facile pour les batteries sodium-ion pourrait être les installations de stockage stationnaires, comme celles utilisées pour fournir une alimentation de secours pour une maison ou une entreprise ou sur le réseau électrique. Certaines entreprises, comme la société américaine Natron, développent la chimie spécifiquement pour les applications stationnaires, où la taille et le poids ne sont pas aussi critiques que dans une voiture en mouvement.