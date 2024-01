Ce massage à libération somatique devient viral sur TikTok

Si vous souffrez d’anxiété ou de dépression, l’algorithme TikTok, qui voit tout, finira par le comprendre. Une fois que ce sera le cas, votre FYP sera rempli de conseils pratiques pour vous sentir mieux, comme le massage de libération somatique qui devient actuellement viral.

Le sujet de la libération somatique est devenu très populaire ces derniers temps, avec plus de 38 millions de vues sous le hashtag #somaticreleasemassage sur TikTok. L’une des meilleures vidéos vient du créateur @talynted_, qui explique qu’un frottement rapide de la clavicule peut vous aider à vous débarrasser de la tristesse refoulée. Dans une autre vidéo, qui compte désormais plus de 12 millions de vues, le créateur @ugcwithindyy a essayé – et bien sûr, elle a immédiatement fondu en larmes.

Cette grande réponse cathartique a inspiré d’autres à essayer la leur massage de libération somatique, comme en témoigne la longue section de commentaires de @ugcwithindyy. Une personne a déclaré : « J’ai été choquée. je ne m’attendais à rien [to happen] et puis j’ai immédiatement ressenti le besoin de pleurer », tandis qu’un autre a écrit : « Sans blague, j’ai immédiatement commencé à sangloter. »

La thérapie somatique se présente sous de nombreuses formes, mais ce simple massage de la poitrine semble être l’un des moyens les plus simples de se débarrasser des émotions profondément enfouies, comme la tristesse ou la colère, afin de pouvoir les crier et passer à autre chose. Ci-dessous, un thérapeute approfondit ce qu’est réellement la libération somatique et je donne mon avis honnête sur le massage viral.

Qu’est-ce qu’un massage de libération somatique ?

Selon Dr Carla Marie Manlypsychologue clinicien et auteur de La joie face à la peur, une libération somatique repose sur le principe selon lequel les émotions sont stockées ou piégées dans le corps. Généralement, ils sont dus au chagrin, traumatismes enfouis ou ignorésl’anxiété ou d’autres problèmes de santé mentale.

Le corps et l’esprit sont interconnectés, explique Manly, il est donc logique que de grandes sensations restent « coincées » dans vos muscles et finissent par se transformer en problèmes physiques, comme des tensions, des nœuds musculaires, des douleurs ou des maux de tête.

«Le massage de libération somatique utilise un travail corporel soigneusement ciblé pour fournir [you with] un soulagement à la fois émotionnel et physique », dit-elle à Bustle. Lorsque vous massez certaines zones, comme votre clavicule, vous remarquerez peut-être que la zone est sensible – et c’est un bon indicateur que quelque chose doit être libéré.

« Pour beaucoup, le dos, le cou et le ventre ont tendance à contenir beaucoup de stress et de tensions », explique Manly. “D’autres trouvent que la zone des épaules – qui est soutenue par la clavicule – est un lieu de stockage principal pour les émotions non traitées.” Cela pourrait être dû au « poids » émotionnel sur vos épaules ou au chagrin d’amour, qui se concentre sur cette zone.

Prendre un moment pour frotter cette zone pourrait adoucir et libérer la douleur physique, et la transférer en un moment émotionnel indispensable.

Comment faire une libération somatique

Voici comment essayez ce massage de libération somatique.

Prenez votre index et passez-le sous votre clavicule ou votre clavicule vers votre épaule.

Une fois que vous avez touché votre épaule et que l’os s’arrête, posez votre majeur.

Utilisez les deux doigts pour masser doucement cette zone dans un mouvement circulaire.

Il est naturel que cet endroit soit tendu ou douloureux.

En frottant, vous pourriez ressentir une libération émotionnelle, comme des larmes.

Massez pendant une minute ou deux.

Rappelez-vous que vous êtes dans un espace sûr pour aider à faire monter les larmes.

Si vous ressentez une libération, débarrassez-vous de la mauvaise énergie en la balayant sur votre bras.

Cela transmue ou change l’émotion afin que vous puissiez la laisser partir.

Répétez de l’autre côté.

Un côté peut être plus douloureux que l’autre.

Essayez-le quotidiennement jusqu’à ce que vous lâchiez vraiment tout.

Essayer

En tant que personne qui aime pleurer, j’étais tellement prête à me frotter la clavicule et à libérer une vague d’émotion. J’ai tracé mon index le long de ma clavicule, j’ai trouvé un point sensible près de mon épaule gauche et j’ai commencé à masser dans un mouvement circulaire.

Je me suis préparé à un flot de larmes, mais elles ne sont jamais venues. Cela faisait du bien de relâcher la tension musculaire dans ma poitrine – qui, à mon avis, est légèrement causée par l’affaissement – et j’ai aimé le fait de chasser la mauvaise énergie le long de mes bras, mais cela n’a pas abouti au cri cathartique que j’espérais. .

Je ne suis pas seul non plus. Bien qu’il y ait tant de moments de libération somatique positifs sur TikTok, une personne a déclaré : « Rien ne m’est arrivé » et une autre a plaisanté : « Eh bien, on dirait que je suis morte à l’intérieur. »

Une autre personne a noté qu’elle riait ou pleurait pendant le massage, tandis qu’une autre a émis l’hypothèse que son Lexapro pourrait retenir ses larmes. Ma théorie ? Comme je pleure si souvent – ​​des larmes de joie, des larmes tristes, des larmes à cause d’une jolie vidéo de chien – il est possible que je n’aie rien accumulé à l’intérieur.

Selon Manly, plusieurs tentatives peuvent être nécessaires pour libérer une émotion, surtout si elle est profondément enfouie. Un manque de réaction peut également signifier qu’il serait plus bénéfique d’essayer d’étirer ou de masser d’autres zones de votre corps.

Par exemple, elle dit que les hanches stockent souvent des traumatismes et problèmes du passé, c’est pourquoi la pose profonde du pigeon est si souvent utilisée dans le yoga pour aider les civières à « tout lâcher ». Si vous ne pleurez pas à cause du massage de la clavicule, elle vous recommande d’essayer.

Sources:

Dr Carla Marie Manlypsychologue clinicien, auteur de La joie face à la peur