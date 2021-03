Et, sans surprise, ils sont également plus chers que les masques jetables ordinaires. Ils sont au prix de 3 € (environ 3,58 $ US) chacun ou, plus précisément, de 15 € (soit environ 17,88 $) pour cinq masques. Un autre détail important est la protection. Le site Web indique que le masque Marie Bee Bloom offre potentiellement autant (ou aussi peu) de protection qu’un masque en tissu fait à la main, car le masque n’a pas encore été testé pour mesurer son efficacité contre le covid-19. C’est certainement quelque chose à prendre en compte avant de passer une commande, actuellement uniquement possible à partir de trois pays… pour le moment.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy