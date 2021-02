Ce masque capillaire L’Oréal vous aidera à lutter contre la repousse grise – et il est actuellement en vente chez Superdrug

Avec tous les salons fermés au Royaume-Uni, les restrictions de verrouillage ont conduit de nombreuses personnes à abandonner la teinture et à adopter les cheveux gris, tandis que d’autres recherchent des moyens simples et abordables de dissimuler leurs racines à la maison.

Entrez: Le Masque Violet Anti-Brassiness Elvive Color Protect de L’Oréal. La formule intelligemment conçue s’est rapidement épuisée lors du premier verrouillage national – et elle est actuellement de retour en stock à un prix réduit.

Hautement pigmentés, les tons violets et les filtres UV du masque neutralisent instantanément les tons jaune et orange, garantissant que la repousse est moins perceptible et semble plus mélangée. Il a également une texture ultra riche pour nourrir intensément les mèches endommagées.

L’Oréal Paris Elvive Color Protect Purple Intensive Mask, 2,97 £ (au lieu de 5,99 £) chez Superdrug – achetez-le ici









Le produit populaire vous coûterait normalement 5,99 £, mais il est en vente chez Superdrug pour seulement 2,97 £. Bonne affaire!

Il peut être utilisé une fois par semaine après le shampooing – il suffit de l’appliquer sur cheveux humides et de laisser agir cinq minutes avant de rincer.

Si vous êtes un client Amazon, le géant en ligne vend actuellement le masque capillaire violet L’Oréal pour 3 £ avec livraison gratuite.

Un certain nombre de fans de beauté ont fait l’éloge du produit dans les commentaires. Un client impressionné a écrit: « Les cheveux étaient assez cuivrés avant de l’utiliser, c’est incroyable maintenant. Vraiment doux après l’avoir utilisé une fois par semaine et sent bon. »

Tandis qu’un autre a fait l’éloge: « Beau traitement capillaire. Laisse mes cheveux si doux et le toner violet est magnifique et fonctionne vraiment bien sur mes cheveux blonds. »

Nous nous attendons à ce que le masque glorieux vole à nouveau des étagères, il est donc préférable d’agir rapidement.

Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, L’Oréal a lancé un après-shampoing liquide de la marque « Wonder Water » qui promet d’améliorer la santé et la brillance de vos cheveux – et les fans de beauté l’adorent.