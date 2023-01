Ce mari n’aide jamais sa femme à cuisiner mais ne se lasse pas de faire des crises de colère

Tous les mariages font face à leur part de défis. Cependant, si le conjoint se plaint toujours de quelque chose, sans tenter de résoudre le problème, cela peut laisser l’autre partenaire gravement mécontent. Un cas similaire est récemment devenu viral sur Reddit, où une femme a révélé que son mari crée beaucoup de chahut à cause de la nourriture. Et ce qui aggrave le cas, c’est qu’il ne manque jamais d’évaluer sa nourriture même après qu’on lui a demandé de ne pas le faire. Il n’aide pas non plus sa femme à cuisiner, ce qui l’a amenée à partager son calvaire sur la plateforme de médias sociaux.

La femme a écrit : « Je fais 100 % de la cuisine chez nous. Nous partageons d’autres responsabilités ménagères et cela ne me dérange pas parce que j’aime cuisiner. Nous travaillons tous les deux à temps plein et partageons à peu près également les dépenses. Nous sommes mariés depuis 15 ans et il semble que la liste des choses qu’il n’aime pas ne cesse de s’allonger. Il insiste également pour donner des “notes” à tous les repas que je cuisine malgré que je lui demande à plusieurs reprises d’arrêter (A = il aime ça, F = il ne le mangera pas).

La liste des choses que son mari n’aime pas comprend le curry, tout ce qui a une saveur indienne ou chinoise, le riz brun et les pâtes de blé entier. Il comprend également la plupart des céréales saines, des courges ou tout repas sans suffisamment de glucides et de viande. La femme a révélé que son mari n’aide pas non plus à finir les restes de nourriture.

Vexée par son attitude, elle a maintenant décidé de cuisiner ce qu’elle aime. La femme a ajouté qu’elle essayait de cuisiner des aliments plus sains, faibles en glucides et en graisses. Bien qu’elle s’adapte à son comportement arrogant, il semble que le mari ne soit pas prêt à faire des compromis sur quoi que ce soit. Au lieu de cela, il ajoute aux soucis de sa femme. Élaborant sur la même chose, elle a révélé que son mari lui avait demandé de payer ses commandes si elle cuisinait quelque chose qu’il n’aimait pas.

Peu de temps après que la publication de Reddit soit devenue virale, de nombreux utilisateurs ont apporté leur soutien à la femme dans la section des commentaires. Beaucoup ont suggéré qu’elle n’avait pas besoin de satisfaire les besoins d’un homme avec une attitude aussi hautaine.

