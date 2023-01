Ce marché est divisé en deux et une seule partie vaut la peine d’être possédée

Il se passe rarement un jour sans que quelqu’un me demande : “Pourquoi aimes-tu autant Jay Powell ?” Il se demandera si je suis en quelque sorte copain avec le président de la Réserve fédérale, ou supposera que je le connaissais avant qu’il n’obtienne le poste. Non. Le connaissait à peine. Je ne lui ai parlé qu’une seule fois – et en tant que membre d’un groupe – depuis qu’il a pris le poste en 2018. Pour comprendre pourquoi j’aime Powell, regardez simplement l’arc de ce qui s’est passé au cours de la dernière année et vous reconnaîtrez que son les critiques devraient être sur leurs talons, pas lui. Retournez 12 mois en arrière, et tout ce que vous avez entendu de la part des gestionnaires de fonds spéculatifs milliardaires – qui sont si ravis de passer à la télévision parce qu’ils sont adorés sans cesse – c’est que Powell était beaucoup trop lâche avec la politique monétaire et déjà trop tard pour essayer de freiner l’inflation. Mais ensuite, il a augmenté les taux d’intérêt plus rapidement que quiconque ne l’a jamais fait – jusqu’à la fourchette cible actuelle entre 4,25% et 4,5%. Cela passe de 0,25 % à 0,50 % en mars 2022, lorsque la banque centrale a effectué sa première hausse dans ce cycle de resserrement de 25 points de base. Il a été dur comme des clous. Il a été implacable et sur le message. Sautez jusqu’à aujourd’hui, et vous n’entendez jamais dire que Powell est trop mou et qu’il a laissé l’inflation s’en aller, même si une grande partie de l’inflation est liée à des problèmes étrangers comme la politique restrictive de la Chine contre le Covid et l’invasion odieuse de l’Ukraine par la Russie. Dans le même temps, le Congrès a accompagné le président Joe Biden en dépensant une fortune dans des projets qui nécessitent beaucoup d’ingénierie alors que nous avons une énorme pénurie d’ingénieurs. En cours de route, la disparité entre les riches et les pauvres s’est rapidement creusée, l’inflation frappant ces derniers beaucoup plus durement que les premiers. Les riches, après tout, ont permis à chaque constructeur automobile et constructeur de maisons d’augmenter les prix. Covid a empêché les classes inférieures et moyennes inférieures de s’améliorer. Toute la situation, qui a été enflammée par une presse hargneuse avec laquelle Powell a choisi de traiter trop régulièrement, était très inhabituelle. Mais il a tout géré. Ce qui m’amène au marché du vendredi. Le rapport sur le chômage publié vendredi matin a montré que les salaires ont augmenté plus lentement que prévu, augmentant de 0,3% sur le mois où les économistes attendaient 0,4%. Les obligations ont augmenté un peu et cela ressemblait à un rallye de secours. C’est jusqu’à ce que nous recevions le rapport de l’Institute for Supply Management montrant que le secteur des services s’est contracté en décembre, les nouvelles commandes et la production ayant toutes deux diminué. Où étaient les critiques alors ? Pourquoi ceux qui pensent que Powell est un doofus ne se sont-ils pas exprimés et ont-ils dit qu’il avait peut-être bien compris? Ces deux chiffres hautement prédictifs ont été les vrais feux verts du rallye. En plus de cela, les taux n’ont pas montré que nous allions entrer en récession – même si j’ai entendu cela sans cesse toute la journée – mais qu’il y avait soudainement une option pour la Fed ; il est certainement plus facile d’arrêter une récession que l’inflation, comme n’importe quel pays d’Europe vous le dira. Nous sommes maintenant confrontés à la perspective de revenus plus faibles et de réductions d’effectifs à gogo. Mais nous comprenons également que les actions ont déjà reflété une grande partie de cette négativité. L’histoire de deux marchés Nous avons cependant un marché véritablement bifurqué. Nous avons un marché qui compte 3 000 milliards de dollars d’actions Apple (AAPL) et des actions valant des centaines de milliards de dollars, et beaucoup plus d’actions de 150 milliards de dollars ou moins. Nous avons également une division entre les actions technologiques et tout le reste qui est tout simplement stupéfiante dans sa dichotomie. Mettons en contraste deux d’entre eux : Amazon (AMZN) et Micron (MU). Le premier n’a pas annoncé à l’avance de faibles revenus, juste le sentiment qu’il doit s’inquiéter car il a peut-être embauché jusqu’à 300 000 personnes de plus que nécessaire. regardez l’annonce préalable de Macy’s (M) vendredi vous dit que le consommateur n’est plus prodigue. L’autre, Micron, vous a maintenant dit trois fois de suite que les choses ne s’améliorent pas. En fait, elles empirent. Il y a un une surabondance de puces plus importante que jamais et elle s’est propagée des ordinateurs personnels, où la baisse atteint 19 % d’une année sur l’autre, aux téléphones portables, où il y a un ralentissement mondial principalement lié à la Chine et à sa politique zéro-Covid. En novembre, l’action de Micron est inchangée. Mais l’action d’Amazon est en fait passée du sommet de 120 $ à 86 $. Pourquoi ? Parce qu’une économie qui ralentit atteindra un point où les multiples d’une action comme Micron diminueront jusqu’à ce que les bénéfices baissent. Puis les multiples montent, mais vont à l’encontre de la comparaison facile isons. C’est le processus de fond qui se produit cette année. Mais Amazone ? Nous n’avons aucune idée du bon multiple. Nous savons juste qu’il est trop élevé. Le stock a été réduit de moitié mais cela ne veut rien dire car la capitalisation est de près de 900 milliards de dollars. C’est trop important jusqu’à ce que les revenus soient meilleurs, ce qui ne le sera pas tant qu’il n’y aura pas davantage de rationalisation des coûts. Période. Toute entreprise aussi grande qu’Amazon qui est prise dans une récession vaudra moins. Il doit obtenir le bon multiple, ce multiple doit descendre, les bénéfices doivent baisser et alors seulement son multiple augmentera sur des bénéfices défaillants mais des comparaisons faciles. En ce sens, Micron est en avance sur les méga-caps en train de toucher le fond. Qu’en est-il d’Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) et Meta Platforms (META) ? Même affaire. Leurs capitalisations boursières sont trop importantes, et avec Alphabet et Meta, les multiples sont trompeusement petits car ils sont basés sur la publicité et le marketing et sont donc sur le point de chuter. C’est la première chose que vous supprimez en période de récession. C’est aussi pourquoi les éditeurs de logiciels d’entreprise sont trop valorisés : les clients potentiels s’en sont passés et ils le feront encore et les nouveaux clients se font rares. Apple est l’anomalie. Sa capitalisation boursière semble trop grande, mais elle pourrait en fait avoir raison en raison de ses revenus de services. La capitalisation boursière de Meta Platforms pourrait également avoir raison. Mais TikTok doit être interdit, plus d’argent investi dans Reels et non dans le métaverse, le métaverse doit trouver un système de livraison différent, et WhatsApp doit être dérivé à 10 fois les revenus, ce qui signifie qu’il vaut 100 milliards de dollars. C’est beaucoup de choses à faire. Tout cela est ce qui se passera dans le ralentissement – ​​mais pas la récession – que Powell conçoit le plus habilement. Il y aura deux marchés. L’un est rempli de stocks qui sont trop gros et resteront des donneurs d’actions jusqu’à ce qu’on leur donne des multiples réalistes, voir ces multiples diminuer, puis les voir remonter parce que les estimations sont plus élevées mais les comparaisons sont plus faciles. Le reste du marché, y compris des actions comme Micron, se négociera comme il l’a fait dans n’importe quelle récession. C’est pourquoi j’en veux tellement à ceux qui disent que le marché est « fini ». Il n’y a pas de “marché”. Il existe deux groupes de sociétés : l’un avec des ratios cours/bénéfice raisonnables et l’autre avec des multiples irréalistes. Les plus grandes capitalisations boursières ont toujours des P/E irréalistes même s’ils ont considérablement diminué au cours de la dernière année. Le processus de creux pour la plupart des entreprises a eu lieu, c’est pourquoi je ne crains pas la prochaine saison des résultats. Mais le processus de fond pour la technologie à forte croissance est assez insondable car il n’a jamais été correctement évalué en premier lieu. Le processus de fond pour les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, et la cryptographie est inexistant, ainsi que presque toutes les offres publiques initiales à partir de 2020. Cela pourrait représenter jusqu’à 1 000 actions et une énorme présence de crypto. Donc, un marché est en fait assez bon. L’autre marché est horrible. Vous devez juste reconnaître que la partie horrible est à la recherche d’un multiple cours-bénéfice, et jusqu’à ce qu’il obtienne un égal aux 17 fois les bénéfices du S & P, cela pourrait ne pas arriver. C’est pourquoi nous avons été si préoccupés par Microsoft et Nvidia (NVDA) car ils sont en train de rationaliser leurs multiples ou de les revaloriser. On s’inquiète pour des entreprises comme Salesforce (CRM) avec des multiples encore trop élevés, on s’inquiète pour Alphabet, Amazon et Meta car leurs multiples sont illusoires, trop élevés étant donné qu’ils sont dépendants de la publicité. Vous ne pouvez tout simplement pas en avoir assez des actions réévaluées, qui sont sur le point d’être gagnantes alors que les pressions de l’inflation, du dollar et de la chaîne d’approvisionnement s’atténuent et que ces vents contraires se transforment en vents arrière. Vous ne pouvez pas avoir trop peu de méga-caps jusqu’à ce que le processus de détermination d’un vrai multiple commence. Ça va arriver. Cela se produit maintenant pour certaines entreprises. Ce sont ceux qui m’inquiètent le plus. La bonne nouvelle? Ils représentent une fraction des entreprises là-bas. Les mauvaises nouvelles? Ils représentent une quantité gigantesque de capitalisation boursière qui doit être perdue. Je dirais que nous ne sommes qu’à mi-chemin. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Jim Cramer au NYSE, le 30 juin 2022. Virginie Sherwood | CNBC