Ce marché baissier devient long dans la dent – voici ce qui change

Il se passe quelque chose. Vous pouvez le sentir. Les jours morts, aussi douloureux soient-ils, semblent plus discrets. Les jours de hausse montrent une pénurie d’approvisionnement. Le plus important : lorsque nous aurons atteint nos bénéfices, de nombreuses entreprises rachèteront des actions et, plus que jamais, cela pourrait avoir de l’importance. S’il n’y a pas grand-chose “au-dessus”, c’est-à-dire pas beaucoup à vendre, les taureaux pourraient vraiment se défouler.

Le scepticisme est certainement là. Ma femme Lisa a son propre mezcal appelé Fosforo (qui signifie “correspondre” à la fumée dans son expression) et nous avons eu la chance d’aller à Chicago pour signer des bouteilles chez deux Binny’s, la chaîne d’alcool dominante de la région. Elle raconte l’histoire de la marque, je parle des stocks aux fans de cette merveilleuse ville et nous prenons beaucoup de photos.

Nous avons eu des foules énormes, y compris de nombreux membres reconnaissants du Club, et je prends toujours le temps de parler à tout le monde. Voici ce que j’ai trouvé : Presque tout le monde était nerveux à propos du marché boursier. Ils n’ont pas été convaincus par le rallye de vendredi, lorsque le S&P 500 et le Nasdaq ont respectivement augmenté de 2,37 % et 2,31 %. Ils ont été touchés par les actions de semi-conducteurs qui, à leur tour, ont été touchées par le président Joe Biden.

Je comprends. La puissance intellectuelle des semi-conducteurs peut rendre même les puces les plus lentes de Micro-systèmes avancés (DMLA) et Nvidia (NVDA) la cible des interdictions de la Maison Blanche. Peut-être que les Chinois trouveront un moyen de les mettre dans les centres de données. Ou les utiliser militairement. Cela pourrait s’avérer trop difficile à autoriser pour le président Biden.

C’est pourquoi nous nous sommes éloignés du groupe, malgré le déclin, et nous nous concentrons plutôt sur bon nombre de nos noms défensifs.

Cependant, il n’y avait pas d’appétit pour nos achats les plus récents.

C’est une erreur. Posséder un Johnson & Johnson (JNJ) ou un Marques Constellation (STZ) n’est pas excitant. Mais ils ont certains des flux de trésorerie les plus solides et les meilleurs bilans du secteur. Johnson & Johnson a vraiment connu un trimestre formidable et, peut-être plus important encore, nous savons maintenant que son activité de produits de consommation connaît une croissance plus rapide que toutes les autres entreprises dérivées des sociétés pharmaceutiques. Ça compte car il deviendra la coqueluche d’un nouveau groupe.

Constellation Brands était à l’avant-plan chez Binny’s, alors que le fabricant des marques de bière Modelo Negra, Corona et Pacifico continue de prendre des parts. Le PDG Bill Newlands réinvestit de manière conservatrice. Plus d’argent dépensé en cannabis ou en bières artisanales ratées, ce qui signifie plus d’argent reversé aux actionnaires. Je considère Canopy, le jeu de pot de la société, comme un zéro à ce stade. Constellation a tellement de marques fortes à exporter que je suis toujours surpris qu’elles ne soient même pas arrivées à Victoria, un énorme vendeur haut de gamme au Mexique, et au Bar San Miguel.

Le stock qui m’intrigue le plus à ce stade est Eli Lily (LLY). Il se sent remarquablement comme Merck (MRK) lors de sa course historique à la fin des années 80 lorsqu’il a découvert un lien entre le cholestérol et les maladies cardiaques et a créé un médicament appelé Mevacor pour réduire le cholestérol. Ce fut un succès remarquable et encore plus remarquable qu’aucun analyste n’ait été en mesure de suivre les chiffres d’un médicament dont ils pensaient qu’il ne rapporterait jamais plus de 400 millions de dollars. Il et ses semblables ont fini par être l’ensemble de médicaments le plus vendu de tous les temps, le plus gros étant le Lipitor.

Cette fois, le médicament s’appelle tirzepatide, qui s’est avéré produire une perte de poids d’environ 22% chez les adultes obèses. Le nom que nous apprendrons à connaître est Mounjaro. C’est pourquoi l’action d’Eli Lilly a été un tel cheval et pourquoi c’était la seule action du S&P 500 à atteindre un sommet historique vendredi.

En tant que membres du Club, je veux que vous y réfléchissiez. En 1987, lorsque Mevacor propulsait Merck toujours plus haut, le stock a été touché par le crash et a ensuite continué. J’avais l’habitude de prier pour qu’il descende afin que je puisse en acheter plus. C’est ce qui se passera lorsque ce médicament obtiendra l’approbation accélérée de la Food and Drug Administration, car l’obésité tue tant de gens. À l’heure actuelle, il est encore à l’essai, mais il est retiré de l’étiquette. Une fois qu’il aura été pleinement approuvé, nous assisterons à une énorme vague de hausses de chiffres de la part des analystes.

Mais revenons un instant en arrière et parlons de l’ensemble du marché.

Premièrement, nous sommes dans l’un des schémas saisonniers les plus importants de l’année. Comme me l’a rappelé mon bon ami et légendaire technicien Larry Williams, nous avons maintenant dépassé le point le plus douloureux. Et même si nous pourrions avoir un ralentissement en novembre, c’est toujours le bon moment pour acheter.

Le Dow Jones Industrial Average ouvre la voie, me dit Larry. Quand je regarde les entreprises qui ont déjà fait rapport, j’aime Dépôt à domicile (HD) et UnitedHealth (UNH), Procter & Gamble (PG) et Johnson & Johnson. Des financiers comme Goldman Sachs (GS) et JP Morgan (JPM) pourrait aller beaucoup plus haut. Des fabricants de médicaments comme Merck et Amgen (AMGN) peut aller plus haut.

Mais les vrais industriels ne semblent pas en très bon état. chenille (CAT) pourrait surprendre avec des commandes d’infrastructure. Honeywell’s (HON) le stock est bien trop déprimé. McDonalds (MCD) parvient toujours à tirer le quart. Et je n’ai rien vu de mal à IBM . Coca Cola (KO) devrait être prêt à partir. Il s’agira plutôt d’un déménagement collectif.

Une grande partie de ce que je vois repose sur l’idée que nous pourrions assister à un pic de ce que la Réserve fédérale va nous faire et également à une stabilisation des embauches. Le gant que nous devons traverser – qui comprend le rapport sur le chômage et la réunion de la Fed (1er et 2 novembre, respectivement) – peut ne pas avoir autant d’importance que les élections de mi-mandat. Pensons-nous vraiment qu’une personne politiquement neutre comme le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, souhaite signaler davantage de hausses de taux à la veille des élections ? S’il dit qu’il fera une hausse des taux d’intérêt de 75 points de base et c’est tout, cela pourrait provoquer une reprise en soi.

À la sortie de la saison des résultats, je vois un nouveau leadership de la part des entreprises qui ont été bloquées par des coûts bruts sans cesse plus élevés, en particulier les transports, le plastique et le papier, qui passeront l’année prochaine de vents contraires à vents arrière. Nous allons également tirer un énorme coup de pouce de ce court terme, car les analystes ne tiennent toujours pas compte du pouvoir d’investissement monstre dont disposent les banques lorsqu’elles prennent vos dépôts et optent pour des investissements sans risque.

Mais la meilleure partie des prochaines semaines devrait être la prise de conscience qu’il n’y a eu aucune nouvelle émission depuis un an, et pourtant il y a encore beaucoup d’argent à la recherche d’une maison. Oui, le Trésor à 2 ans, avec un rendement de 4,46 %, est une concurrence incroyable et je l’accepte. Cependant, avec des actions aussi basses, vous devez investir dans au moins des soins de santé et des services financiers de haute qualité tout en restant à l’écart de la technologie.

Bien sûr, FAANG semble intrigant. Netflix (NFLX) a réalisé un trimestre incroyable et peut continuer à monter, peut-être beaucoup plus haut. Amazone (AMZN) a tellement d’atouts pour réduire les coûts. Métaplates-formes (META) est un cheval noir à ce stade. Alphabet (GOOGL) doit afficher une croissance réelle dans le cloud et une bonne croissance de la publicité sur YouTube. Et Pomme (AAPL) ? Disons que c’est le plus délicat de tous. S’il est touché, nous achèterons tous des actions.

Donc, j’aime ce que je vois. C’est différent. Le marché baissier a presque un an.

Trop c’est trop.

(Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.)

