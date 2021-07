Ce marathonien apprend à vivre sans estomac, sans côlon et sans vésicule biliaire

Il est important que les athlètes mangent des aliments nutritifs et les digèrent pour donner leur meilleure performance dans les jeux. Cependant, il y a un athlète qui se décrit en plaisantant comme « vide à l’intérieur » et il l’est littéralement. Au fil des ans, Juan Dual, 36 ans, a été contraint de se faire retirer l’estomac, le côlon, le rectum et la vésicule biliaire en raison d’une maladie génétique. Surmontant toutes les chances et tous les problèmes, il a appris à vivre sans eux et à inspirer les autres à ne jamais abandonner, peu importe ce qui se passe dans la vie.

À l’âge de 13 ans, Juan a reçu un diagnostic de maladie héréditaire appelée « polypose multiple familiale », car il souffrait d’une maladie génétique : l’adénocarcinome du côlon. La maladie était la cause de la mort de la plupart des membres de sa famille. Sa grand-mère et un oncle sont décédés d’un adénocarcinome du côlon. Son père a également été opéré pour éviter la même chose.

À l’âge de 19 ans, Juan a subi une opération difficile pour retirer son côlon et son rectum. Au moment où il a atteint l’âge de 28 ans, la maladie a commencé à affecter son estomac et son estomac a également été retiré après une intervention chirurgicale. Cela a réduit son poids rapidement et il est resté à seulement 57 kg.

Alors que la maladie continuait d’affecter ses parties du corps, il a également dû retirer la vésicule biliaire de l’estomac lors de la prochaine intervention chirurgicale pour arrêter la propagation de la maladie. Tant de chirurgies ont réduit son poids corporel. Juan, qui pesait autrefois 106 kg, a été réduit à seulement 50 kg.

Après plusieurs interventions chirurgicales sérieuses, Juan a décidé d’accepter l’invitation de quelques amis de ses parents et s’est rendu au Japon. Il ne savait pas parler japonais, alors il passait le plus clair de son temps à marcher avec le chien. Un jour, le chien a tiré plus fort et Juan s’est rendu compte qu’il pouvait encore courir, et c’est exactement ce qu’il a commencé à faire. De là, Juan a choisi son chemin pour vivre pleinement et affronter toutes les difficultés. Plus tard, il se rendit dans un petit village perché en Angleterre. Il passait son temps à courir et à faire de l’exercice sur les collines. Les gens étaient surpris de le voir courir dans une telle situation.

Juan a pris l’aide d’un nutritionniste et a appris à maintenir le niveau d’énergie dans son corps. En raison d’un manque d’estomac, son cerveau ne reçoit pas le signal de la faim. Dans une telle situation, Juan se prépare un horaire pour manger. Comme sa nourriture n’est pas digérée et ne stocke pas d’énergie, il doit manger encore et encore.

En seulement 8 mois après sa dernière opération, Juan a commencé à courir le marathon. Après cela, il a commencé à s’entraîner à la course en montagne. Juan explique que ces activités l’inspirent à vivre la vie.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici