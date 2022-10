Ce magnifique serpent blanc comme neige peut vous aider à surmonter votre peur des reptiles

Les serpents sont considérés comme l’un des reptiles les plus dangereux. Une morsure venimeuse de ces créatures peut vous tuer en quelques secondes. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 81 000 à 138 000 personnes meurent chaque année de morsures de serpent. Bien que les gens maintiennent toujours une distance de sécurité avec les serpents, vous devez convenir que ces reptiles ont de belles couleurs et de beaux motifs. Prenez, par exemple, un serpent de lait, les motifs horizontaux complexes sur son corps avec une couleur orange frappante valent la peine d’être admirés, même si vous avez peur des serpents.

En parlant de serpents, la page Instagram beautifulnewpix a publié une vidéo intrigante d’un beau serpent de couleur blanche sur l’application de partage de photos qui a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux. Même si vous souffrez de la phobie des serpents, vous devez regarder cette vidéo tout de suite !

Le court clip s’ouvre sur le visuel d’un serpent, de couleur purement blanche comme neige. La couleur blanche pure du serpent présente un contraste saisissant avec l’herbe verte qui l’entoure. On peut voir le reptile lever sa capuche et siffler en regardant avec ses yeux brillants comme des orbes noirs. Un motif perlé peut également être repéré dans sa région buccale. À première vue, il est impossible de déchiffrer que la créature est en fait un serpent. Il ressemble plus à un cygne.

Jusqu’à présent , la vidéo a recueilli plus de 120 000 vues et reçu plus de 4 000 likes sur Instagram. L’espèce de serpent n’a pas encore été identifiée. À première vue, il semble que le serpent blanc-cygne soit un python.

Cependant, ce n’est pas la première fois que de telles vidéos de serpents attirent l’attention des internautes. Plus tôt, une autre courte vidéo virale d’un incroyable serpent aux teintes bleu électrique a fait des ravages sur Twitter. La vidéo a été partagée par un homme nommé Jamie Gnuman. Découvrez la vidéo étonnante du magnifique serpent bleu ici :