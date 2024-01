Ce magnifique petit plain-pied possède toutes les qualités d’une maison traditionnelle

Le mont Gabriella est l’une de ces rares petites maisons qui dégagent l’atmosphère chaleureuse et intime d’une maison traditionnelle, à l’intérieur comme à l’extérieur, équilibrée par une faible empreinte globale, une liberté de mouvement et des prix abordables.

Il est difficile de dire quel modèle de Tiny Mountain Houses est le meilleur : elles sont toutes soigneusement conçues pour répondre à des besoins spécifiques et s’adapter à un large éventail de modes de vie. Mt. Gabriella fait partie de la série Cottage de la marque et est également l’un des modèles les plus compacts proposés par ce constructeur. La longueur de 7,9 mètres se traduit par une empreinte au sol très faible, ce qui convient à la plupart des gens. En même temps, cette maison sur roues d’apparence traditionnelle est suffisamment spacieuse et équipée pour accueillir jusqu’à huit personnes et assurer une vie confortable toute l’année.

La longueur minimale du mont Gabriella est associée à une largeur d’un peu plus de neuf pieds (2,8 mètres) et à une hauteur intérieure de 9,4 pieds. Avec une superficie totale de moins de 300 pieds carrés (278 pieds carrés/25,8 mètres carrés), ce petit meuble compact a juste assez d’espace pour un aménagement classique de plain-pied qui comprend une chambre séparée et un salon/salle à manger polyvalent en plus de la cuisine.

L’une des principales qualités des maisons construites par Tiny Mountain Houses est qu’elles se sentent comme chez elles dès le départ. Oubliez les demeures de style industriel et ultramodernes qui peuvent paraître froides et peu accueillantes. Les mobil-homes comme le Mont. Gabriella accueillent les clients dans une ambiance chaleureuse, paisible et chaleureuse résultant d’un design intelligent et d’une décoration soigneusement ajoutée.

Photo de : Mountain House

Dès que vous entrez dans le mont. Gabriella, vous entrez dans son espace salon confortable mais flexible. Le grand et élégant canapé peut être converti en lit en cas de besoin. Il est stratégiquement placé entre les fenêtres et devant un téléviseur mural pour un confort maximal. Le snack-bar en bois est un objet intrigant et très utile. Ce bar intégré est à la fois un snack et un bureau de travail doté de nombreux sièges, également astucieusement placé devant une fenêtre. Il transforme la zone en un espace polyvalent qui peut être adapté pour se prélasser, manger, recevoir des invités ou travailler à domicile sans modifications majeures.

La transition vers la cuisine se fait en douceur, sans entraver la fluidité des mouvements dans toute la maison. C’est pourquoi des portes escamotables ont également été utilisées à la place des portes conventionnelles. Aussi compacte soit-elle, cette cuisine est remarquable en termes d’électroménager et de rangement.

Il n’y a pas de petites étagères ni d’ardoises en bois minimalistes – cette petite cuisine abrite d’immenses armoires en bois au-dessus et sous le comptoir, qui pourraient facilement rivaliser avec celles d’une maison traditionnelle. La qualité n’a pas été épargnée en ce qui concerne les appareils électroménagers, qui comprennent un grand réfrigérateur en acier inoxydable, une table de cuisson électrique à deux brûleurs et une grande hotte ventilée.

Photo de : Mountain House

Il en va de même pour la salle de bain, qui dévoile une toilette résidentielle et une généreuse douche de 36 pouces. L’évier délicat avec un meuble classique ajoute une touche nostalgique. Quant à la chambre principale, elle offre tous les avantages d’une chambre principale traditionnelle située au rez-de-chaussée, notamment de grandes fenêtres qui la baignent de lumière naturelle tout en améliorant la vue.

Le mont Gabriella ressemble à une maison classique à l’intérieur comme à l’extérieur. Son extérieur a été construit avec un revêtement résidentiel en panneaux durs de 40 ans et un toit en métal à joints debout de 40 ans pour une durabilité accrue. Les fenêtres sont un élément clé : elles sont particulièrement hautes (58 pouces), vitrées avec du verre résidentiel et améliorées pour le meilleur niveau d’efficacité énergétique. Il y en a également un grand nombre, ce qui se traduit par une luminosité élevée dans toute la maison et de superbes vues, peu importe où vous vous trouvez.

Ceux qui souhaitent améliorer encore plus l’attrait extérieur du mont. Gabriella ont la possibilité d’ajouter un magnifique porche. Un porche couvert avec une balustrade personnalisée et un ensemble d’éclairage complet (y compris un ventilateur de plafond) seraient la touche finale qui transformerait cette petite maison en une véritable maison – une excellente façon de profiter du plein air à l’ancienne sans compromettre l’encombrement compact et mobilité.

Photo : Petites maisons de montagne/Instagram

Enfin, le confort résidentiel traditionnel est également lié à des équipements fiables et de qualité. Même la maison la plus attrayante n’aurait aucun sens si elle n’était pas correctement préparée aux intempéries toute l’année. Le mont Gabriella ne déçoit pas. En plus d’une isolation impeccable, adaptée au plafond, aux murs et au plancher, il est livré avec un chauffe-eau au propane sans réservoir sur demande et un radiateur mural électrique à convection standard avec thermostat, auxquels les clients peuvent ajouter un chauffage/refroidissement sans conduit. système.

Vu de l’extérieur, le mont. Gabriella semble être une maison classique miniature, surtout avec l’ajout de ce joli porche. L’exploration de son intérieur ne fera que confirmer cette première impression, prouvant que même une petite maison sur roues parfaitement équipée pour la vie moderne peut ravir ses habitants avec l’ambiance nostalgique et chaleureuse d’une maison de style classique. Et le meilleur, c’est que le prix commence à moins de 60 000 $, avec de multiples personnalisations disponibles, afin que tout le monde puisse se tourner vers Mont Gabriella dans la maison de leurs rêves.