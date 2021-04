Une entreprise en Australie a dévoilé des pantoufles qui peuvent être passées au micro-ondes pour garder les pieds des individus au chaud. La société affirme que la commodité de réchauffer les pantoufles peut aider à soulager les douleurs et les courbatures.

Target, qui se présente comme une chaîne de grands magasins en Australie, propose ces pantoufles allant au micro-ondes. Si vous êtes une personne qui utilise souvent des couvertures et des vêtements chauffants et de l’eau chaude, ces pantoufles peuvent s’avérer être une option viable pour vous.

L’entreprise australienne vend au détail ces pantoufles qu’un individu peut en toute sécurité micro-ondes pour les réchauffer. Les chaussures de couleur blanche sont fabriquées en polyester et peuvent être placées au micro-ondes pendant quelques instants pour garder vos pieds au chaud et à l’aise pendant les hivers.

Selon l’entreprise, les individus doivent secouer les pantoufles après les avoir chauffées pour répartir uniformément la chaleur. La température des chaussons doit d’abord être vérifiée en les plaçant sur le dos de la main. Il est également important de noter que la température à l’intérieur des chaussons peut continuer à monter en flèche même après les avoir retirées du four à micro-ondes, il faut donc également vérifier le temps de chauffage.

Il est également déclaré par le fabricant que les acheteurs doivent examiner attentivement les signes de surchauffe et tout signe de fumée ou d’odeur de brûlé. Au cas où l’un des signes serait visible, les chaussons doivent être soigneusement sortis du micro-ondes avec une pince et placés sous l’eau courante froide, comme indiqué sur timesnownews.com.

La société est d’avis que les chaussons chauffants peuvent fournir un soulagement momentané des ecchymoses et des entorses et peuvent également être efficaces pour soulager la douleur. Les pantoufles ont été au prix de 20 $ et sont disponibles dans une option de taille universelle. La couche intérieure des chaussons est faite de billes de silice non toxiques, tandis que le design extérieur est composé de polyester.

