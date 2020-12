Sentez-vous bien vendredi, mais rendez-le sauvage!

E! News a un aperçu exclusif de la deuxième saison de la série animée pour enfants de DreamWorks Madagascar: un peu sauvage, qui a été créée aujourd’hui le 11 novembre sur le service de streaming de NBCU Paon. L’adorable avant-première vous donnera envie, à vous et à vos enfants, de faire une petite danse joyeuse à l’approche du week-end.

Dans ce clip, l’adorable quatuor Alex le Lion, Marty le zèbre, Melman la girafe et Gloria l’hippopotame sont à la recherche des cupcakes préférés de leur gardienne Kate pour son anniversaire. Lorsque Melman imagine à quel point Kate les aimera dans une chanson adorable, la scène se transforme en une chanson et un numéro de danse adorables avec Kate sérénade ses amis à fourrure avec une chanson sur l’amour et la camaraderie.

« Je n’ai pas besoin de miel de sucre / Quand tu es près, c’est toujours ensoleillé / Parce que le plus beau cadeau vient de toi » chante Kate.

Trop mignon!