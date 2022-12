Ce livret SBI est la “preuve” que les Indiens soutiennent l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde de football

L’Argentine a fait une entrée fulgurante dans la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en battant la Croatie 3-0 en demi-finale. Alors que Lionel Messi aura hâte de soulever le trophée de la Coupe du monde pour la première et la dernière fois, l’équipe mettrait également fin à l’attente de 36 ans de l’Argentine pour remporter la victoire lors du choc final. Pendant ce temps, Desis s’est rendu sur les réseaux sociaux pour montrer son soutien à Lionel Messi and Co. en tweetant des images du livret SBI qui ressemblent à la couleur du drapeau argentin.

Le livret de l’État de l’Inde ressemble assez au drapeau national de la République argentine, composé de trois bandes horizontales de couleur bleu clair et blanc. Avec Lionel Messi bénéficiant d’une base de fans massive en Inde, les internautes ont commencé à tomber amoureux de son équipe en publiant les photos du livret SBI. “La State Bank of India (SBI) soutient également l’Argentine”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, “Raison pour laquelle les Indiens soutiennent l’Argentine… Les Indiens pensent que si l’Argentine perd, ils perdront tout leur argent.”

Certains ont également jeté un coup d’œil aux longues pauses déjeuner des employés de SBI et ont commenté : “L’heure du déjeuner de SBI = le match entier de l’Argentine”, et certains ont même suggéré que SBI soit le “partenaire officiel” de l’Argentine. Ces tweets affirment que l’équipe dirigée par Lionel Messi a tant d’attentes de la part du public indien qui les soutient de tout leur cœur.

La Coupe du monde du Qatar 2022 devrait se jouer le 18 décembre, dimanche, lorsque l’Argentine s’opposera à la France qui a hâte de conserver son titre 2018. La France a battu le Maroc 2-0 dans une demi-finale très disputée pour organiser un affrontement au sommet avec l’Argentine. Pendant ce temps, le match pour la troisième place se jouera entre la Croatie et le Maroc le 17 décembre, samedi.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici