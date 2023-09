Ce livre de l’univers étendu de Star Wars est le plus important

Au cours des 11 dernières années depuis Guerres des étoiles‘ Univers élargi s’est évanoui dans les « légendes » alors qu’un nouveau canon pour la galaxie lointaine, très lointaine était présenté, de nombreux éléments, grands et petits, de son époque. Guerres des étoiles‘ Les textes annexes ont fait leur chemin retour dans la continuité. Mais un livre surprenant a eu une énorme influence sur les histoires Guerres des étoiles dit aujourd’hui.

Quand vous pensez aux textes importants de l’Univers élargi en termes de ce qu’ils ont influencé dans Guerres des étoiles aujourd’hui, vous pourriez vous tourner vers des gens comme Héritier de l’Empire—le livre définitif de l’UE, son ancêtre et la maison de Grand amiral Thrawn; des jeux comme Chevaliers de l’Ancienne Républiquequi a influencé les histoires anciennes exploitées dans des émissions comme Guerre des clones et Rebelleset a inspiré le Haute République initiative de publication; ou des bandes dessinées comme Empire des ténèbresdont l’histoire des luttes de Luke contre les ténèbres et un empereur cloné renaissant laissé de grandes marques sur la trilogie suite.

Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, ici et maintenant, même si Thrawn lui-même se présente comme la grande menace actuelle du monde, Guerres des étoiles galaxie, je dirais qu’aucun de ces textes n’a un impact aussi grand sur la franchise que l’une des entrées les plus tristement célèbres du canon de l’UE : La cour de la princesse Leial’histoire de la façon dont Han Solo et la princesse Leia se sont mariés.

Image: Drew Struzan/Maison aléatoire

Écrit par Dave Wolverton en 1994, Cour On se souvient, avec bénédictions et malédictions, de l’une des interprétations les plus alambiquées, les plus audacieusement idiotes et parfois légèrement offensantes pour l’intelligence de deux des personnages les plus emblématiques de tout le monde. Guerres des étoiles, tout en étant presque tout aussi charmant pour exactement les mêmes raisons. Même en mettant de côté le contexte de son influence, son héritage est un exemple de la raison pour laquelle l’UE a dû être écartée pour Guerres des étoiles connaître un renouveau grand public après l’acquisition de Disney et une raison pour laquelle l’UE devrait être chérie pour sa narration audacieuse, sauvage et pas toujours réussie. Cour vivre dans l’infamie.

Mais La cour de la princesse LeiaL’histoire ringarde, désarticulée et labyrinthique de ce n’est pas ce qui l’a rendu si important, mais le fait que tant de ses idées fondamentales ont eu un impact fondamental en étant transposées, soit globalement, soit au moins spirituellement, dans le monde contemporain. Guerres des étoiles médias. Le seigneur de guerre Zsinj, l’officier du reste impérial qui menace Han et Leia pendant le roman, n’a peut-être pas sauté dans le canon, mais l’idée du seigneur de guerre qu’il représente est explorée à travers des livres et des émissions comme Le Mandalorien pour mettre en place ce qu’est devenu l’Empire après la chute de Palpatine.

Image: Oliver Cuthbertson/Monde Random House

Même le mariage de Han et Leia – qui, dans la continuité actuelle, était une affaire beaucoup moins compliquée et chargée d’enlèvements qu’auparavant. Cour– s’est avéré un atout essentiel pour Guerres des étoiles la narration, en particulier dans l’idée que les noces étaient un atout clé exploité par la Nouvelle République naissante. On peut soutenir que, sur le plan métatextuel, c’était encore plus important pour les Guerres des étoiles: par le temps Cour a été publié, le mariage de Han et Leia avait déjà été bien établi dans d’autres documents, donc la folie de l’origine mise à part, il n’y avait pas grand-chose à ajouter qui ait eu un impact sur d’autres histoires. En canon cependantsa représentation dans La princesse et la canaille était lié à la promotion du cher Disney Croiseur Galactique hôtel – avec la lune de miel de Han et Leia à bord du vaisseau dans l’univers, une mission diplomatique vitale de la Nouvelle République autant qu’une escapade romantique. A fait La cour de la princesse Leia conduire à la chute de cette expérience hôtelière coûteuse et absurde ? Pas directement. Mais il y a quand même un lien !

Blague à part, CourLa véritable influence de est à peine explorée dans Ahsokaà travers son ajout le plus célèbre à Guerres des étoiles: la planète Dathomir. Dans Cour, Dathomir et ses mystérieux habitants magiques connus sous le nom de Nightsisters étaient en grande partie un aparté – le monde est celui que Han gagne au hasard dans un jeu de cartes après avoir boudé que Leia est forcée à un mariage arrangé, et où il l’emmène finalement après l’avoir kidnappée. éviter ledit mariage. Mais la base qu’il établit pour la planète et les sœurs serait reprise par Guerre des clones, où il a prospéré en tant que demeure d’Asajj Ventress, et même de Dark Maul et de son frère Savage. Et maintenant, dans AhsokaDathomir et les sœurs sont devenus non seulement essentiels à son intrigue grâce au méchant Morgan Elsbeth de Nightsister, mais comme nous l’avons appris dans « Far, Far Away » cette semaine, le Les Dathomiriens et leurs ancêtres-qui ont des liens avec des choses mises en place dans Cour-sont la clé pour explorer un une toute autre galaxie au-delà Guerres des étoiles‘, exploitant pour la première fois un concept emblématique et tout aussi tristement célèbre de l’UE dans le canon contemporain.

Capture d’écran: Lucasfilm

Il est fou de penser que toutes ces idées influentes ont été explorées pour la première fois dans un livre qui fêtera ses 30 ans l’année prochaine, et un livre qui est le plus souvent évoqué pour sa controverse, car il s’agit d’un aspect particulièrement apprécié de la longue histoire de l’Univers élargi. Mais cela témoigne du pouvoir et de l’impact que l’UE a eu sur des légions de fans – des fans qui deviendront eux-mêmes des créateurs dans la galaxie très, très loin – et qu’il y a peut-être toujours un peu de vérité dans les légendes lorsqu’il s’agit de Guerres des étoiles.

