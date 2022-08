Ce lieu historique national est un peu mystérieux, mais cela pourrait bientôt changer

Marilyn Lebrun se souvient avec émotion d’avoir ramé jusqu’au vieux cairn de pierre sur le fleuve Saint-Laurent avec ses amis, il y a plus de cinq décennies.

“Le but était de nager jusqu’au cairn et de revenir, c’était le but de tout le monde !” se souvient Lebrun, maintenant âgé de 69 ans et vivant à proximité de Lancaster, en Ontario. “J’étais trop poulette. [But] nous avions l’habitude d’y aller pour des pique-niques, toute sorte de fête. L’équipe de hockey locale y allait pour un poisson frit.

“Ça a toujours été là. Ça a toujours fait partie de notre enfance.”

Le cairn d’environ 12 mètres — plus précisément, le lieu historique national Glengarry Cairn — monte la garde sur une petite île, à environ 120 kilomètres au sud-est du centre-ville d’Ottawa, depuis près de deux siècles. Il a été construit par des soldats locaux, dont de nombreux immigrants écossais, qui, à la fin des années 1830, se sont battus pour garder la colonie britannique du Haut-Canada hors des mains des rebelles républicains.

Elle est également interdite au public depuis le début des années 2000, plus d’une décennie après avoir été placée sous la tutelle du Conseil mohawk d’Akwesasne (MCA), au territoire traditionnel duquel appartient l’île.

Et bien que le cairn soit bien connu des amateurs d’histoire locale comme Lebrun, qui a pris sa retraite il y a quelques années en tant que greffier du canton de South Glengarry, pour ceux de l’extérieur, il reste un peu mystérieux. C’est parce que rien n’explique ce que la grande structure conique, entourée d’un bosquet d’arbres, fait là-bas.

Mais maintenant, des plans sont en cours pour éclaircir ce mystère en rendant ses histoires autochtones et coloniales accessibles depuis le continent – ​​même s’il semble que, dans un avenir prévisible, l’île elle-même restera interdite.

Le lieu historique national de Glengarry Cairn est visible sur une photo non datée. Des plans ont été forgés pour offrir une interprétation historique du site du fleuve Saint-Laurent, qui revêt une importance à la fois pour les Mohawks d’Akwesasne et pour la communauté canadienne-écossaise. (Canton de South Glengarry)

“Deux histoires différentes”

Plus tôt cet été, Parcs Canada, la MCA et le canton ont convenu de collaborer à un plan visant à partager l’histoire du cairn avec le public.

Encore à ses débuts, le plan impliquera éventuellement une sorte d’interprétation du littoral qui à la fois élargit le patrimoine militaire établi et raconte l’histoire autochtone de l’île, a déclaré Hugh Ostrom, gestionnaire des ressources culturelles pour l’unité de gestion de l’est et du centre de l’Ontario à Parcs Canada.

« C’est un lieu d’importance sacrée pour les Mohawks d’Akwesasne, qui ont des liens culturels avec l’île. En conséquence, il y a deux histoires différentes », a déclaré Ostrom.

L’histoire la plus connue au sujet du cairn — celui qui se trouve sur une plaque qui s’y trouve encore — est qu’il a été érigé par la milice locale de Glengarry pour commémorer Sir John Colborne, le commandant des forces britanniques au Canada pendant la rébellion du Haut-Canada de 1837.

Mais l’autre histoire, pour la plupart inédite, de l’île – ou Tsikatsinakwahere, comme on l’appelle en Kanienʼkéha, la langue mohawk – implique ce lien séculaire avec Akwesasne.

Selon Tim Thompson, un chef de district du MCA, les archéologues ont déterré des morceaux de ce qui pourrait être des éclats de pointe de flèche sur la petite île.

Dans une déclaration à CBC News, le MCA a déclaré que des morceaux de bols et des éclats de pierre avaient également été découverts, bien que cela puisse être dû au fait que pendant de nombreuses années, l’île était une escale populaire pour les pêcheurs et les pique-niqueurs.

Ce qui est important, selon la MCA, c’est que la future interprétation précise que Tsikatsinakwahere a « toujours fait partie d’Akwesasne ». Tout ce qui se passe devrait également être énoncé en Kanienʼkéha, a déclaré le MCA.

Le cairn lui-même, qui a nécessité d’importants travaux de stabilisation en 2018 pour l’empêcher de s’effondrer, est un espace “sacré”, a déclaré Thompson à CBC dans une interview, et Akwesasne prend très au sérieux son rôle d’intendant.

“C’est sur l’une de nos îles. Vous savez, c’est la partie la plus importante pour nous”, a déclaré Thompson. “Et être partenaires de cet accord, pour le protéger, est très important – sachant très bien qu’il s’agit d’un site historique.

“Nous avons convenu de le protéger, et c’est ce que nous ferons.”

L’histoire “effacée”

L’accord offre l’occasion de mettre à jour un récit “mis en avant au début du XXe siècle pour ne donner la priorité qu’à l’histoire écossaise-canadienne”, a déclaré Katie McCullough, historienne et ancienne directrice du Centre d’études écossaises de l’Université Simon Fraser.

L’importance militaire du cairn a été utilisée pour justifier l’expropriation de l’île aux Mohawks d’Akwesasne et pour sa déclaration en tant que parc et lieu historique national dans les années 1920, selon McCullough, qui a fait des recherches approfondies sur le site.

Mais ce récit a également obscurci des choses, a déclaré McCullough – comme la relation étroite entre les régiments écossais-canadiens et leurs alliés autochtones, qui ont servi et combattu ensemble dans les conflits du début du 19e siècle. Cette histoire a été “effacée” avec le récit officiel, a-t-elle déclaré.

“Il y avait une longue histoire de coopération et de vie côte à côte … depuis la fin du 18e siècle”, a déclaré McCullough, qui travaille actuellement comme chercheur pour l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique. “Voici une opportunité de redresser le genre d’histoire qui a été mis en avant.”

Lebrun pose pour une photo portant un T-shirt représentant le cairn. Elle dit que ce serait bien si un jour les gens pouvaient revenir sur l’île, mais toute réouverture devrait se faire de manière respectueuse. (Trevor Pritchard/CBC)

Pour Ostrom, le plan est une étape dans une transition en cours des anciennes politiques du gouvernement canadien qui « séparaient » les peuples autochtones de leurs terres et eaux ancestrales vers des politiques qui impliquent maintenant de travailler ensemble dans un esprit de réconciliation.

“Cela a entraîné des dommages intergénérationnels et une perte des connaissances, de la culture et de l’identité autochtones”, a-t-il déclaré. “Donc, ce travail concerne la connexion avec la terre – et honorer ces connexions.”

Pourtant, même avec une interprétation historique en cours, Parcs Canada et la MCA affirment qu’il n’y a aucun plan en cours pour rouvrir l’île au public.

Localement, tout le monde n’est pas d’accord pour dire que c’est la meilleure idée, a déclaré Lebrun. Elle aimerait personnellement revenir un jour, bien qu’elle comprenne pourquoi, compte tenu de son importance pour Akwesasne, ce n’est peut-être pas possible.

Le plan d’interprétation l’a cependant laissée désireuse d’en savoir plus sur les liens des Mohawks avec l’île qu’elle aimait tant à l’adolescence.

“Je crois qu’il y a beaucoup d’histoire sur les peuples autochtones que nous ne connaissons pas”, a déclaré Lebrun. “Nous avons tellement d’histoire. Je veux savoir quelle est leur histoire, et je pense que cela finira par se rejoindre.”