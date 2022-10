Ce lémurien qui se pique le nez mérite son propre film d’horreur

Une chose que je ne m’attendais pas à faire cette semaine était de rire à gorge déployée devant une vidéo d’un lémurien se curant le nez. Mais nous y sommes. Même si vous êtes dégoûté, cela vaut la peine de rester pour savoir pourquoi les scientifiques ont été si choqués par les prouesses du lémurien à se cueillir le nez.

Un aye-aye (un en voie de disparition lémurien qui vit à Madagascar) est la vedette d’un nouveau étude publiée cette semaine dans le Journal of Zoology intitulé “Un examen de la cueillette du nez chez les primates avec de nouvelles preuves de son apparition chez Daubentonia madagascariensis.” Daubentonia madagascariensis est le nom scientifique des aye-ayes.

L’équipe de recherche a déclaré qu’une vidéo d’un aye-aye captif nommé Kali au Duke Lemur Center en Caroline du Nord représente la première fois qu’un aye-aye a été enregistré en train de se curer le nez et de manger la morve. Auteur principal de l’étude Anne Claire Fabreun biologiste de l’Université de Berne, a capturé les images, qui tu dois vraiment voir croire.

Voici le récapitulatif : Kali enfonce son troisième doigt de 3 pouces de long (8 centimètres) dans sa cavité nasale. Le doigt disparaît à peu près avant qu’elle ne le retire et ne le nettoie avec sa bouche. Les Aye-ayes ont six chiffres sur chaque main.

Fabre a qualifié le “nose-picking” d'”impressionnant” dans un déclaration du Muséum d’histoire naturelle au Royaume-Uni jeudi.

Les Aye-ayes utilisent généralement ce long doigt du milieu pour extraire la nourriture des arbres, mais cela semble très bien fonctionner pour creuser dans les profondeurs de sa propre tête. Les preuves de prélèvement de nez ajoutent des oui-oui à une liste exclusive d’environ une douzaine de primates qui se curent le nez, y compris des humains, des chimpanzés et des gorilles.

Co-auteur de l’étude Roberto Portela Miguez a été surpris par la vidéo initiale, mais il y avait plus à venir. “Nous étions dans une surprise encore plus grande lorsque nous avons utilisé la tomodensitométrie pour voir comment la cueillette du nez fonctionne en interne, et l’analyse était époustouflante. Nous avons été choqués par la reconstruction que le doigt de l’aye-aye pouvait atteindre par son nez presque jusqu’à le fond de sa gorge », dit-il

Maintenant que vous avez eu le temps de traiter la vidéo, regardez ce graphique montrant ce que le scanner a révélé. L’extension verte représente le doigt du aye-aye.

Anne-Claire Fabre/Renaud Boistel



Il y a un vocabulaire scientifique astucieux pour accompagner cela. « Rhinotillexis » fait référence à la cueillette du nez et la « mucophagie » est l’acte de l’ingérer. L’équipe est intéressée à entendre des chercheurs pour voir s’ils ont observé des activités de cueillette de nez dans la nature, ou si l’excavation nasale de l’aye-aye pourrait être liée à la captivité.

C’est plus qu’un moment “wow, regarde cette chose folle”. Les chercheurs étudient non seulement quelles espèces se curent le nez, mais pourquoi elles le font, un sujet qui n’a pas été beaucoup étudié. Le comportement est observé chez les animaux avec beaucoup de dextérité, bien qu’il soit possible qu’il ne se limite pas aux primates.

Le “pourquoi” de tout cela est un peu plus flou. L’article indique que le rhinotillexis “reste mal compris et seules quelques études scientifiques ont tenté d’élucider l’origine et la pertinence potentielle de ce comportement”. Les raisons possibles peuvent être de soulager l’inconfort du mucus séché ou de gagner un peu d’hydratation grâce à une bouchée rapide.

L’équipe scientifique espère que son examen des preuves de prélèvement de nez chez les primates lancera davantage de recherches sur le sujet négligé et attirera également l’attention sur les aye-ayes, qui sont menacés par la perte d’habitat et la chasse. L’étude montre également que l’inspiration scientifique profonde peut provenir d’endroits improbables, comme un lémurien morveux.