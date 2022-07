Ce législateur philippin veut que les images fantômes soient déclarées “offense émotionnelle”

Avez-vous déjà fantôme quelqu’un? Ou êtes-vous le destinataire? Eh bien, le ghosting est l’acte de mettre fin à la communication avec quelqu’un sans explication. Nous convenons que les images fantômes sont assez dures et inappropriées. Parfois, cela peut également nuire à votre santé mentale. Un législateur philippin a pris la responsabilité de résoudre ce problème. Prenant les choses à un nouveau niveau, il a exigé que les images fantômes soient déclarées une forme de violence psychologique. Le législateur a déposé un projet de loi déclarant que les images fantômes provoquent un traumatisme car elles développent des sentiments de rejet et de négligence.

Arnold Teves Jr dans le projet de loi a déclaré: «Des études ont montré que le rejet social, quel qu’il soit, active les mêmes voies de douleur dans le cerveau que la douleur physique, ce qui signifie qu’il existe un lien biologique entre le rejet et la douleur. Cela vaut aussi bien pour les amis que pour les partenaires. Il a ajouté que dans le ghosting, il n’y a pas de réelle fermeture entre les parties concernées, et cela peut être assimilé à une forme de cruauté émotionnelle. Teves est d’avis que les fantômes devraient être punis pour l’offense émotionnelle et le traumatisme qu’ils infligent.

Dans une interview avec The Final Word de CNN Philippines, Teves a même expliqué que la violence émotionnelle causée par les images fantômes est également préjudiciable à la productivité de la nation.

Beaucoup d’entre vous se demandent peut-être quelle serait la peine si quelqu’un est reconnu coupable. Il n’a rien proposé sur le front des pénalités car il doit «consulter ses collègues». « Pour moi, l’infraction ne doit pas être lourde. Nous pouvons imposer une peine de travaux d’intérêt général aux contrevenants pour qu’ils se rendent compte que le ghosting n’est pas juste », a déclaré Teves.

Avez-vous trouvé le projet de loi absurde? Ce n’est pas la première fois que Teves fait la une des journaux pour ses factures bizarres. Plus tôt ce mois-ci, en juillet, il avait également déposé un projet de loi visant à renommer l’aéroport international Ninoy Aquino (NAIA) en aéroport international Ferdinand E. Marcos. Teves a faussement affirmé que l’aéroport avait été construit pendant le mandat de FerdinandMarcos en tant que président.

