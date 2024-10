Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, parle de bon sens à un Occident dérangé et accro au « solipsisme collectif »

Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a fait quelque chose de tout à fait normal et très inhabituel dans l’Occident d’aujourd’hui : lors d’une conférence de presse à Bratislava, Fico a déclaré que lorsqu’une guerre prend fin, une véritable paix devrait suivre. Cette idée sensationnelle est l’essence de sa déclaration selon laquelle si la guerre en Ukraine « se termine pendant la [2023-2027] mandat de ce gouvernement», il fera « Tout est possible pour le renouveau des relations économiques et normales avec la Russie ».

Quelle idée outrageusement raisonnable ! Surtout pour le dirigeant d’un petit État appartenant à la fois à l’UE et à l’OTAN. Et cela d’autant plus qu’il se dirige vers une réunion avec les dirigeants ukrainiens pour discuter de la manière de poursuivre le transit du gaz russe à travers l’Ukraine afin que l’économie slovaque ne suive pas le chemin de l’Allemagne – un effondrement lent, puis de plus en plus rapide de l’énergie. étranglement aux mains de Washington et de Kiev.

Fico a fait ces remarques sur le rétablissement de la normalité avec la Russie – ce qui contribuerait grandement au rétablissement de la normalité en Europe en général – lors d’une conférence de presse sur le mandat de son gouvernement. nouvelles politiques fiscalesà savoir augmente. Elles sont nécessaires, affirme Fico, pour réduire un déficit budgétaire qui s’est suffisamment creusé pour conduire à un abaissement de la note par Fitch International à la fin de l’année dernière en raison de ce que l’agence de notation a appelé un « déficit ». « détérioration des finances publiques et trajectoire d’assainissement peu claire. »

En d’autres termes, comme tous les autres pays de l’UE, la Slovaquie est aux prises avec des problèmes économiques. Son gouvernement cherche à y remédier en réduisant le déficit ; l’opposition fait sa part et n’est pas d’accord. Jusqu’à présent, rien d’anormal. Mais il y a quelque chose de très inhabituel dans le cas slovaque : la reconnaissance lucide et ouverte de deux faits par le dirigeant.















Premièrement, la Slovaquie n’a aucune bonne raison d’aggraver ses problèmes en renonçant à une énergie relativement bon marché en provenance de Russie, qu’il s’agisse de pétrole ou de gaz. Peu importe que l’UE exerce, selon les mots de Fico, « énorme pression» plier la Slovaquie à sa volonté. En effet, comme Fico l’a souligné à juste titre, les grands gestes consistant à se couper de l’énergie russe ont tendance à aboutir à l’acheter de toute façon, seulement à un prix plus élevé et via des intermédiaires.

Et deuxièmement, la fin éventuelle du conflit ukrainien devrait conduire à un rétablissement rapide de relations commerciales et politiques normales avec la Russie.

Malheureusement, là aussi, les dirigeants slovaques sont une voix solitaire ; les seules positions comparables sensées sur ces questions se trouvent en Hongrie. Il est vrai que parmi les ultra-durs d’hier en Occident, de plus en plus de voix commencent à adopter un ton différent, plus timide, maintenant que Moscou gagne la guerre contre l’Ukraine et l’OTAN.

L’Allemand Olaf Scholz sollicite un appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. L’ancien chef de file de l’OTAN, Jens Stoltenberg, se rend peu à peu compte : que l’Ukraine perdra du territoire; et celui de la France Emmanuel Macron s’assombrit sur la « fin » potentielle de l’UE.

Mais malheureusement, il reste suffisamment de partisans de la ligne dure obstinée, et même ceux qui commencent à avoir froid aux yeux nourrissent encore des illusions telles qu’une Ukraine réduite territorialement (et autrement) au sein de l’OTAN.

Même si et quand l’UE apprend enfin la leçon, les choses ne seront pas faciles du tout. Bien qu’on ne puisse guère s’attendre à ce que Fico dise le contraire, il y a une partie de sa déclaration qui n’est pas aussi réaliste que le reste : « L’Union européenne a besoin de la Russie, et la Russie a besoin de l’Union européenne. »

En principe oui – en tant que voisins, l’UE et la Russie devrait tirer de grands avantages mutuels d’une coopération stable et persistante. Mais en réalité, façonnée par la guerre économique occidentale via les sanctions, la Russie s’intéresse de moins en moins à l’UE, pour deux raisons : l’UE s’est révélée ne connaître aucune limite, même celle de son intérêt personnel élémentaire, dans son obéissance aux politiques en cours. Les tentatives américaines de dégrader la Russie ; Du point de vue de Moscou, c’est un acteur totalement peu fiable puisqu’il n’agit même pas de manière rationnelle.

Deuxièmement, en réponse aux sanctions, la Russie a réussi à refondre et à réorienter son économie de manière à rendre l’UE beaucoup moins importante pour elle. Rien de tout cela ne signifie qu’il n’y a aucun potentiel de coopération future. Mais ce ne sera pas comme par le passé, ce ne sera pas symétrique et la Russie en sortira avec une position plus forte que l’UE qu’elle n’hésitera pas à utiliser.















Fico doit être félicité pour son bon sens et le courage persistant de le dire, surtout si l’on considère qu’il a à peine survécu à une tentative d’assassinat perpétrée par un fan ukrainien dérangé, qui n’était peut-être que cela – un solitaire fou. Le dirigeant slovaque n’abandonne pas et il ne devrait pas le faire. Pourtant, il se heurte à quelque chose d’extraordinairement résistant aux arguments raisonnables – une forme d’illusion de masse parmi les élites occidentales.

Le vrai problème est que de nombreux dirigeants occidentaux n’ont pas simplement perdu leur lien avec la réalité : ils sont fiers de l’avoir abandonné de manière proactive. C’est pourquoi, en dernière analyse, leur refus obstiné d’abandonner leurs vœux pieux et erronés ne concerne même pas vraiment la Russie. Ils sont en rébellion contre l’obligation de tenir compte des faits en tant que tels, et ce qui les agace le plus chez les dirigeants russes, c’est leur insistance à vivre dans le monde réel.

Considérez ce syndrome occidental comme l’équivalent réel de quelque chose qu’Orwell avait prévu dans son roman « 1984 », qui est trop souvent interprété à tort comme un pamphlet idiot sur la guerre froide. Dans son avenir terne et imaginaire, qui relève au moins autant de l’abîme de l’orgueil humain que de la politique, les élites dirigeantes pratiquent ce que l’une d’elles décrit comme « solipsisme collectif ». Si nous croyons tous que nous lévitons, alors nous lévitons. Au diable la gravité. C’est une description aussi concise que possible de l’état d’esprit qui prévaut à Washington, Bruxelles et Londres.