Ce leader de l’IA a presque triplé cette année. Wall Street adore ça et nous aussi

Vous ne pouvez pas sembler garder Nvidia (NVDA) ces derniers temps. Nvidia a clôturé à un niveau record de près de 430 dollars par action mercredi dernier. Le titre a pratiquement triplé depuis le début de l’année dans l’enthousiasme suscité par l’intelligence artificielle qui a récemment saisi Wall Street. Malgré la baisse du marché de mardi, Nvidia a gagné du terrain pour la septième session au cours des huit dernières, grâce à plusieurs notes d’analystes positives, qui ne font que conforter davantage nos vues haussières. NVDA 5Y montagne Nvidia performance sur 5 ans Jefferies a réitéré sa note d’achat et sa soi-disant désignation Franchise Pick. Les analystes ont également augmenté leur objectif de cours à 500 dollars par action contre 472 dollars à la suite de discussions avec la directrice financière Colette Kress lors d’une récente conférence. Trois facteurs clés expliquent l’optimisme accru de Jefferies. Visibilité accrue sur la demande à court terme grâce à « un intérêt diversifié et étonnant » parmi les fournisseurs de services cloud (CSP), l’Internet grand public, les entreprises, le calcul haute performance (HPC) et les clients de supercalcul pour les solutions d’IA génératives. Tout aussi important, la forte demande concerne davantage le volume que la hausse des prix et la direction estime que l’adoption et la mise en œuvre de l’IA générative peuvent « alimenter la croissance pendant plusieurs années ». De fortes opportunités logicielles à venir grâce à AI Enterprise, Omniverse et les systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) pour les constructeurs automobiles. Le « changement tectonique de l’architecture des centres de données » résultant de la fin de la loi de Moore et de la nécessité de refondre les centres de données, qui étaient historiquement axés sur le processeur, vers une nouvelle architecture de calcul accéléré et des GPU, qui sont le pain et le beurre de Nvidia. (CPU signifie unités centrales de traitement et GPU signifie unités de traitement graphique. Pour un examen plus approfondi des semi-conducteurs, consultez notre guide de l’industrie des puces.) Bernstein semble faire écho à cette vision haussière à court terme sur Nvidia, réitérant sa note de surperformance (achat). et objectif de cours de 475 $ par action. Les analystes ont déclaré que Nvidia reste dans la meilleure position pour bénéficier de la vague d’investissements dans la recherche sur l’intelligence artificielle, ajoutant: « Les perspectives des centres de données sont stupéfaites (et nous prendrions le dessus contre le dessous sur les chiffres au fur et à mesure que nous traversons le reste de l’année) alors qu’à long terme, nous pensons que l’opportunité globale reste énorme, et encore trop tôt. » Pour ne pas être en reste, Evercore ISI était également sorti mardi avec sa propre note haussière, réitérant sa note de surperformance et portant son objectif de cours à 550 $ par action contre 500 $. Ici, les analystes ont adopté une vision à plus long terme, avec un modèle de serveur accéléré mis à jour. À leur avis, en supposant que les révisions des centres de données atteignent environ 20 % (contre une part en pourcentage à un chiffre actuellement) d’ici l’année civile 2027, Nvidia devrait générer jusqu’à 30 $ par action en revenus. Evercore a dérivé son objectif de prix en supposant 25 fois ce chiffre de 30 $ et en actualisant jusqu’à l’année civile 2024, en utilisant un taux d’actualisation de 10 %. Les analystes ont déclaré: « Il y a encore BEAUCOUP de pistes à parcourir – où nous ne serions en fait pas surpris de voir NVDA trader comme l’entreprise la plus précieuse au cours des deux prochaines années, alors que l’IA générative continue sa prolifération et accélère l’accélération de plus de serveurs au fil du temps. » Cependant, ils ont concédé qu’une consolidation à court terme ne serait pas sans exception compte tenu de la performance de l’action depuis le début de l’année. En fin de compte, nous nous rangeons du côté des analystes sur celui-ci. Alors que certains peuvent rester sceptiques – se moquant du fait que l’intelligence artificielle est simplement le mot à la mode du moment – ​​nous continuons de croire aux avantages que les applications d’IA en général, et l’IA générative en particulier, auront sur les consommateurs et les entreprises clientes. Avec peu de concurrence à avoir et toutes les routes vers l’informatique accélérée menant à Nvidia, nous continuons de penser que les investisseurs à long terme seront finalement mieux récompensés en détenant l’action à long terme, plutôt que d’essayer d’échanger les fluctuations et de risquer de manquer le plus grand mouvement à venir dans les années à venir. C’est pourquoi Nvidia n’est que la deuxième action de Jim Cramer à ne pas échanger. (Apple, également un nom de club de longue date, a été le premier.) (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA, AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) Une vue extérieure du siège de NVIDIA le 30 mai 2023 à Santa Clara, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images