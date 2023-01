Ce lac en Australie a de l’eau rose bonbon, et nous sommes tous stupéfaits par les visuels

Nous savons tous que scientifiquement l’eau est incolore et qu’elle n’apparaît que bleue, principalement dans les océans. Et si on vous disait qu’il y a un endroit en Australie où l’eau semble être rose bonbon ? Oui, tu l’as bien lu. L’Australie est connue pour ses animaux bizarres et ses paysages insolites. Mais dernièrement, un lac rose en Australie a fait le buzz sur Internet.

Les gens croient depuis longtemps que les extraterrestres sont à l’origine de la couleur rose du lac Hillier. En fait, certaines personnes pensent également qu’il y a plus de sel dans le lac et qu’il y a des microalgues à cause desquelles sa couleur est rose.

Selon le site Internet de Discovery Channel, les scientifiques ont effectué de nombreuses recherches en raison de la couleur rose unique du lac. Le lac Hillier est situé sur la côte sud de l’Australie occidentale. En 2015, une équipe de chercheurs a été envoyée ici par l’Extreme Microbiome Project pour étudier la couleur du lac. Les chercheurs ont prélevé des échantillons d’eau du lac Hillier et effectué un test qui a révélé des résultats surprenants.

Ils ont découvert des algues Dunaliella roses et rouges ainsi que dix espèces de bactéries aimant le sel dans le lac. La couleur rose de l’eau a été attribuée à ces microbes, mais les chercheurs ont découvert quelque chose d’encore plus intéressant dans les échantillons d’eau. Ils ont trouvé un grand nombre de bactéries nommées Salinibacter ruber. Ils croient que la couleur du lac Hillier est rose à cause de la couleur de ces bactéries.

Il convient de noter ici que la baignade dans le lac Hillier est absolument sans danger et, en raison de sa forte teneur en sel, elle est également très facile car l’eau est plus dense que la normale.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici