Ce kit de test AncestryDNA est un excellent cadeau original pour seulement 49 $

Si vous cherchez un cadeau unique de dernière minute pour un être cher, vous devriez envisager de vous procurer un kit de test ADN à domicile. Non seulement c’est une idée de cadeau originale et réfléchie, mais cela peut finir par fournir des tonnes de données intéressantes sur leur ascendance, leur condition physique, leur arbre généalogique et plus encore. Et en ce moment, vous pouvez même en choisir un parmi nos épreuves préférées à une bonne affaire. Amazon propose actuellement le kit AncestryDNA + Traits en vente pour seulement 49 $, ce qui vous permet d’économiser 70 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’une remise aussi substantielle dure longtemps. Nous vous recommandons de passer votre commande rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies. une

AncestryDNA rend notre kits de test ADN préférés pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur leur histoire familiale. Il vous fournira une estimation de l’ethnicité basée sur plus de 1 800 régions du monde, et il décomposera même votre origine ethnique par parent. AncestryDNA passe également au peigne fin des milliards d’enregistrements pour vous aider à commencer à construire un arbre généalogique afin de mieux comprendre l’histoire de votre famille. Et ce kit fournira encore plus d’informations avec le test de traits supplémentaires. Cela vous permet de comprendre comment vos gènes affectent votre apparence, votre condition physique et même votre personnalité.

