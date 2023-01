Ce kit combiné de 5 outils Craftsman V20 est à seulement 149 $

Si vous êtes prêt à vous attaquer à des projets dans la maison, il est essentiel que votre boîte à outils est à la hauteur. Avoir un bien garni Coffre à outils est assez pratique, et Ace Hardware a réduit le prix de ce Craftsman V20 sans fil brossé de 80 $, ce qui porte le coût à seulement 149 $. Avec une variété d’outils dans son arsenal, ce kit est le moyen idéal pour préparer votre prochain projet de bricolage. Cette offre est disponible jusqu’au 31 janvier.

Le kit comprend à peu près tout ce dont vous aurez besoin pour tout type de réparation domestique. Vous recevrez une perceuse/visseuse, un tournevis à percussion, une lampe de travail, un outil oscillant et une scie circulaire, ainsi que deux batteries Li-Ion, un foret PH #2, un foret double face, une scie circulaire de 6,5 pouces lame, une lame bi-métal, un plateau de ponçage, du papier de verre et un sac de rangement. À 149 $, cette configuration est moins chère que d’acheter seuls quelques outils comme ceux-ci. Craftsman soutient ses produits et les outils électriques de l’entreprise sont livrés avec un Garantie limitée de 3 ans.

