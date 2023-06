Ce jour-là : Cristiano Ronaldo réussit un HAT-TRICK contre l’Espagne lors de la Coupe du monde 2018 !

Détails de la vidéo

Le 15 juin 2018, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA à réussir un tour du chapeau. Il a à lui seul maintenu les espoirs des Portugais en Coupe du monde grâce à ses trois buts incroyables. Ronaldo a marqué un but impressionnant à la 87e minute pour égaliser le match alors qu’il courbait le ballon autour du mur du coup franc de l’opposition espagnole alors qu’il laissait tomber si doucement le tir devant De Gea et dans le filet.



