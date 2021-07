Ce jeune garçon qui chante ‘Bachpan Ka Pyaar’ dans une vidéo virale a accroché Badshah

Internet est un endroit imprévisible et on ne sait jamais vraiment ce qui attirera l’attention des gens. Récemment, une vidéo d’un écolier chantant une chanson filmée devant ses professeurs est devenue virale sur Internet. Ce qui était censé être juste un téléchargement occasionnel a lancé une tendance en ligne et les internautes y sont désormais accrochés. Les gens ont partagé leur réaction à ce gamin chantant « Bachpan Ka Pyaar » et Instagram Reels est maintenant inondé de vidéos créatives réalisées à l’aide de l’audio du garçon chantant la chanson.

Le clip semble avoir été enregistré à l’intérieur d’un gouvernement où cet enfant vêtu d’un uniforme bleu chante pour la caméra tandis qu’une personne probablement un enseignant est assise sur une chaise en arrière-plan. Après avoir écouté la chanson, la personne à l’arrière-plan se met également à rire.

Depuis son partage en ligne le 3 juillet, le clip viral a enregistré plus de 9 millions de vues et 4,5 millions de likes sur Instagram. La section des commentaires de la publication a été inondée de commentaires hilarants de personnes qui ne pouvaient s’empêcher de rire.

La tendance est devenue populaire auprès du who and who des médias sociaux, plusieurs célébrités de la télévision ont partagé leurs propres bobines sur cette vidéo virale.

Le compositeur de musique et rappeur Badshah a donné sa propre touche amusante à la chanson chantée par l’enfant et en a partagé une version remixée avec une vidéo pour ses abonnés en ligne. Les compositeurs de musique y ont ajouté une partition de fond et l’ont rendu encore plus amusant.

Le comédien Bharti Singh, Krushna Abhishek et Sudesh Lehri se sont réunis pour enregistrer leurs propres bobines Instagram sur cet audio viral.

Après que la vidéo de l’enfant soit devenue virale, les gens ont commencé à chercher la chanson originale et leur recherche s’est terminée sur une chanson de 2018 « Bachpan Ka Pyaar Jaanu Bhool Mat Jaana ». La chanson a 2,5 lakh vues sur YouTube et la section des commentaires est maintenant inondée. avec des commentaires d’utilisateurs disant qu’ils sont venus ici après avoir écouté la version pour enfants.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici