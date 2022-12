Ce jeune garçon de Delhi est l’ambassadeur du “Real Swachh Bharat Abhiyan”, en voici la preuve

Vous avez dû voir des gens jeter des emballages alimentaires au milieu de la rue ou laisser tomber accidentellement leur nourriture sans se soucier de la ramasser. Alors que nous pensons que c’est le devoir des nettoyeurs, un étudiant, dans un post LinkedIn désormais viral, donne l’exemple en nettoyant son propre gâchis alimentaire. L’acte inspirant du métro de Delhi met en lumière la responsabilité d’un individu envers la propreté ainsi que le Swachh Bharat Abhiyan de la nation.

Une photo LinkedIn, qui a refait surface sur Internet, montrait comment un jeune garçon nettoyait le sol d’un métro de Delhi après avoir renversé par erreur sa boîte de tiffins. Les photos ont été partagées par un utilisateur de LinkedIn, qui s’appelle Ashu Singh. Passant par la poste, un jeune garçon voyageait dans le métro de Delhi et pour tenter de sortir sa bouteille d’eau de son sac, il a fini par renverser son tiffin par terre. Alors que d’habitude, les gens ne s’en souciaient pas, le jeune homme arracha une page d’un de ses cahiers pour ramasser toute la nourriture par terre. Ce n’était pas ça. Plus loin, il a pris son mouchoir et a même essuyé le sol.

Se référant à lui comme le « véritable ambassadeur de la marque de la mission swachh bharat », Ashu Singh a raconté tout l’incident dans son article sur LinkedIn. Il a écrit : “Dans le métro de Delhi, un jeune garçon, assis avec des écouteurs branchés, sortait sa bouteille d’eau de son sac lorsque sa boîte à tiffins est tombée et tout son déjeuner s’est renversé sur le sol. Le garçon a arraché une page d’un de ses cahiers et a ramassé toute la nourriture sur le sol. Il a ensuite pris son mouchoir et a essuyé le sol, exactement comme il était avant le déversement.

Le message, qui a été partagé dimanche matin, a jusqu’à présent enregistré plus de 69 000 likes et 700 commentaires. Beaucoup ont félicité le jeune homme pour son acte. “Il a été bien élevé”, a déclaré un utilisateur. Tandis qu’un autre écrivait : “exemple parfait d’éthique”. « Il réussira bien dans la vie. Son attitude le mènera loin », a fait remarquer un troisième. “Vraiment sympa”, “apprécié”, “excellent travail” et “wow”, étaient quelques autres réactions au message.

