Ce jeune adolescent atteint d’un cancer s’est fait dire qu’il ne jouerait plus jamais au football – maintenant il aide les autres dans le même voyage

Rian a été diagnostiqué pour la première fois avec une leucémie en 2014, alors qu’il avait 14 ans. Après avoir rejoint une nouvelle équipe de football pendant les vacances scolaires d’été, il a commencé à remarquer que sa jambe se grippait. D’autres petites choses apparemment sans rapport lui arrivaient aussi, des sueurs nocturnes, des vomissements le matin, et quand il a essayé de se raser pour la première fois, une petite coupure n’arrêtait tout simplement pas de saigner.

Au fur et à mesure que ces symptômes variés augmentaient – il pouvait à peine marcher, il devenait de plus en plus pâle et souffrait d’attaques de panique – sa mère l’a emmené à A&E.

“J’étais un enfant, mais j’étais à un âge où je pouvais comprendre ce qui se passait. Si quelqu’un me disait “cancer”, je savais ce que c’était”, raconte-t-il. QuatreQuatreDeux à présent.

En fait, c’est le parcours du cancer de l’ancien milieu de terrain du Celtic et d’Aston Villa Stiliyan Petrov qui signifiait que lorsque le consultant a dit «leucémie», il savait ce que cela signifiait.

« Tout s’est passé en cinq ou six jours. J’étais un adolescent normal, et puis, bang : on vous dit que vous avez un cancer, que vous risquez de perdre votre jambe ou de mourir, puis vous êtes sous chimiothérapie, et on vous dit que vous allez perdre vos cheveux, vous tu dois suivre une physiothérapie, mais tu ne pourras probablement plus rejouer au football et faire des choses que tu aimes… »

La période suivante a été, sans surprise, difficile, car son monde a changé. «Je rentrais chez moi pendant trois ou quatre jours, puis je retournais à l’hôpital pendant quatre semaines. L’hôpital est devenu la maison et la maison est devenue une pause occasionnelle le week-end.

L’un des petits plaisirs qu’il a trouvés à l’hôpital provenait de l’organisme de bienfaisance Macmillan Cancer Support et de leur salon d’accueil, où il pouvait voir ses grands-parents lorsqu’ils venaient lui rendre visite.

«Parfois, les gens confondent Macmillan avec les soins de fin de vie. Avant, je pensais que c’était réservé aux personnes âgées, mais le salon d’accueil et le soutien de l’organisme de bienfaisance sont devenus un refuge sûr pour moi. C’est devenu un endroit confortable qui m’a rappelé la maison d’une manière étrange. C’est ce cadre qui a facilité les discussions avec sa famille pendant sa période la plus sombre.

Heureusement, les pires scénarios ne se sont pas produits. Rian est entré en rémission et la physiothérapie a porté ses fruits. Il a déjoué les pronostics et a recommencé à jouer au football et a eu un “été normal”.

À Noël suivant, il a recommencé à remarquer des symptômes. “La première chose a été de petits saignements de nez, puis un rhume qui ne voulait pas disparaître. J’étais de nouveau pâle et j’avais des sueurs nocturnes.

« Je n’ai rien dit à personne. Je savais au fond de moi ce que c’était. Je savais que ma leucémie était de retour. J’avais peur, et comme tu le fais quand tu es jeune, j’ai pensé que si je ne l’accepte pas, ce n’est pas réel. Si je n’en parle pas, ça n’arrivera pas. »

Il n’est pas seul dans ce cas. Seulement 31% des appels à la ligne d’assistance de Macmillan Cancer Support – qui est une ligne téléphonique gratuite et confidentielle ouverte sept jours sur sept de 8h à 20h – proviennent d’hommes. Bien qu’ils représentent un peu plus de la moitié des diagnostics de cancer, les hommes ont du mal à en parler.

“Le 3 mars était mon année officielle de rémission. Nous sommes sortis en famille pour fêter ça. Et je me suis juste assis là. J’avais l’impression d’être un imposteur. Ma grand-mère me demandait si je me sentais bien parce que j’étais si pâle et j’étais vif avec elle. Je voulais qu’elle arrête de demander.

Ce moment a semblé être la goutte d’eau. « Mon corps m’a envoyé un signal le lendemain que je ne pouvais plus me cacher. Je me suis réveillé la nuit avec un gros caillot de sang dans la bouche. Le matin, je me suis réveillé avec un ganglion lymphatique de la taille d’une balle de golf et j’ai réalisé que je ne pouvais plus le cacher. J’ai dû entrer dans la cuisine et dire à ma mère qu’il était définitivement revenu.

“Je suis allé faire des tests sanguins et quand je suis allé chercher mes résultats et j’ai dit au consultant : ‘Je sais ce que tu vas dire.’ Il a dit oui. Il est revenu.'”

Encore une fois, le voyage a été difficile. Cette fois, il devait attendre un donneur de greffe. Après la greffe, il a dû passer six semaines d’été dans une pièce hermétique avec seulement trois visiteurs désignés. « C’était en juillet et l’un des étés les plus chauds que nous ayons jamais eu. J’ai dû éteindre mon téléphone parce que tout ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, c’était mes amis en train de faire la fête après avoir terminé les GCSE.

Quand il a récupéré, son approche était à nouveau celle du silence.

« Ma première pensée une fois sortie a été : coupez tout, ne parlez jamais de cancer. Encore une fois, j’ai senti que si je n’en parlais pas, c’était parti.

Cinq années se sont écoulées avant qu’il ne se sente prêt à parler de ses expériences. Mais une fois qu’il l’a fait, le barrage en lui s’est brisé et il défend maintenant les patients atteints de cancer, en particulier les hommes, les encourageant à parler de leurs expériences à travers son Page Instagram, La Carte L (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“J’ai créé ces profils de médias sociaux et j’ai commencé à en parler. Je l’ai fait pour moi, mais j’ai réalisé qu’il y avait d’autres personnes qui avaient besoin de l’entendre.

Tout a commencé en 2020, lorsqu’un ami l’a invité sur son podcast pour discuter de son parcours. « Cela nous a pris deux heures », raconte Rian. “Il s’est juste assis là et a écouté et j’en ai parlé du début à la fin. C’était la première fois que je faisais ça.

“Quand je suis rentré à la maison, je me sentais épuisé par ça, mais je me sentais tellement plus léger.”

Avant de s’exprimer sur le podcast, Rian s’était senti gêné et hésitant à parler aux gens de son diagnostic de cancer. Il aurait de brèves discussions à ce sujet avec sa famille, mais n’entrait jamais dans les détails. Il s’était demandé pourquoi cela le rongeait. “Je devenais inapte et en mauvaise santé, je n’aimais plus les choses que j’aimais vraiment. Puis, une fois que j’ai commencé à en parler, les choses ont commencé à s’améliorer.

Les recherches de Macmillan montrent que malheureusement, de nombreux hommes, comme Rian, souffrent de ce sentiment d’embarras, certains se sentant “trop ​​fiers” et craignant que cela ne les fasse “paraître faibles” et pour d’autres, ils ne sont pas conscients du soutien comme Macmillan , qui est à leur disposition.

Rian a déclaré: «Certaines des personnes qui me suivent sont des gars qui n’en parlent pas encore, mais qui m’écoutent en parler, et cela les aide à se rendre à un endroit où ils peuvent en parler. Peut-être pas dans un cadre public, mais ils savent qu’ils peuvent en parler personnellement.

Rian s’est associé à Macmillan pour essayer de briser cette stigmatisation et amener plus d’hommes à parler du cancer.

Ce n’est pas facile de parler du cancer, mais cela pourrait aider. Macmillan est au bout du fil et en ligne pour apporter son soutien. Appelez le 0808 808 00 00 ou visitez macmillan.org.uk (s’ouvre dans un nouvel onglet) et demander n’importe quoi. Pour ceux qui préféreraient parler en ligne, il y a aussi le Communauté en ligne Macmillan (s’ouvre dans un nouvel onglet) – rejoindre et discuter de manière anonyme.