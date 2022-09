Ce jeu vidéo sur le mauvais jeu du trombone explose — au grand dam de son créateur

Comme ça arrive6:18Ce jeu vidéo sur le mauvais jeu du trombone explose — à la surprise de son créateur

Dan Vecchitto ne voulait pas faire un jeu vidéo à succès.

Vecchitto est la force créatrice derrière champion de trombone, un jeu informatique simple dans lequel les joueurs imitent le brouillage au trombone, généralement mal, et presque toujours avec un effet hilarant.

C’était un projet de passion de week-end et une activité parallèle pour le concepteur Web basé à Brooklyn, et il ne s’attendait pas à ce qu’il prenne d’assaut le monde du jeu vidéo.

“En fait, j’ai été très agréablement surpris par la réaction”, a déclaré Vecchitto. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “Je ne m’attendais pas à ce que le jeu explose à ce degré, ou même à une fraction de ce degré. C’est un peu fou.”

REGARDEZ | Remorque pour Champion de trombone :

Une partie de l’attrait du jeu est que presque tout le monde peut y jouer. Tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur avec une souris et un clavier.

C’est un jeu basé sur le rythme, dans l’oeuvre de Guitar Hero ou Groupe de rock. Vous choisissez une chanson et jouez en suivant les notes telles qu’elles apparaissent à l’écran. Si vous déplacez la souris vers l’avant, la note descend. Si vous le reculez, la note monte.

“Il est destiné à imiter une sorte de mouvement d’utilisation d’une glissière de trombone”, a déclaré Vecchitto.

Pendant tout ce temps, un petit joueur de trombone animé – conçu par la femme de Vecchitto, Jackie Vecchitto, un concepteur de sites Web qui a réalisé tous les graphismes trippants du jeu — bascule sur l’écran.

La bibliothèque de chansons du jeu est composée en grande partie de musique classique et d’hymnes nationaux, y compris Ô Canada.

“Je n’avais en quelque sorte pas de budget”, a déclaré Vecchitto. “Donc, une grande partie était … juste, comme, qu’est-ce qui est gratuit? Qu’est-ce qui est du domaine public?”

chaque flux commence désormais par une interprétation de Trombone Champ d’O Canada, par respect. pic.twitter.com/7bkrFoBo7k —@anxiété

Bien que le gameplay soit simple, frapper correctement les notes est un défi trompeur. Mais c’est un peu le point.

“Il est intentionnellement impossible de bien faire”, a déclaré Vecchitto. “C’est l’un de ces jeux où c’est comme, plus tu fais mal, plus c’est drôle.”

Réduisant ses grands rêves de trombone souple

Lorsque Vecchitto a eu l’idée de Champion de tromboneil envisageait quelque chose de plus grand — littéralement.

“Je l’imaginais comme une expérience physique de type armoire d’arcade avec un gros trombone souple en caoutchouc qui vous résisterait en quelque sorte lorsque vous essayez de l’utiliser”, a-t-il déclaré.

“J’ai juste cette image mentale de, vous savez, des gens qui se battent avec ce gros trombone, essayant juste de jouer de la musique, et ça sonne terriblement.”

Jackie Vecchitto a créé les graphismes trippants pour Trombone Champ. (Saint Wow Studios)

Mais il n’avait ni le temps, ni le financement, ni le savoir-faire pour créer ce genre de matériel. Puis un jour, ça l’a frappé : peut-être qu’il pourrait le faire avec une souris ?

“Alors j’ai créé… un prototype de base très simple utilisant la souris avec des graphismes terribles. Et bien sûr, je pense que cela a fonctionné comme je l’imaginais. C’était drôle”, a-t-il déclaré.

“J’ai décidé, hé, ce serait un bon petit jeu que je pourrais organiser rapidement. Ensuite, j’ai passé beaucoup de temps dessus. Beaucoup trop de temps.”

Le développeur Dan Vecchitto dit qu’il ne s’attendait pas à ce que son jeu décolle comme il l’a fait. (Soumis par Dan Vecchitto)

En fait, lui et sa femme ont passé plusieurs années à mettre la touche finale à Champion de trombone. Après tout, dit-il, il s’agissait d’un projet de nuits et de week-ends sans véritable date limite.

“Je n’en dépendais pas pour l’argent. Je pouvais continuer à m’en servir”, a-t-il déclaré. “Alors j’ai continué à le rendre de plus en plus stupide et à ajouter plus d’idées stupides. Toute idée qui me faisait rire, je l’inscrivais, que ce soit une bonne ou une mauvaise idée.”

Le jeu a fait d’énormes vagues en ligne – étant disséqué et discuté sur les réseaux sociaux et les sites Web de jeux. Il a même attiré l’attention de vrais joueurs de trombone.

“J’étais toujours préoccupé par ce que les vrais joueurs de trombone penseraient parce que, comme vous pouvez le voir, je ne dirais pas que c’est très respectueux envers le trombone… Mais en fait, j’ai été un peu choqué. Ils ont été presque tout à fait positif », a-t-il déclaré.

“Il y a eu quelques personnes qui ont fait preuve de réalisme, et une personne a dit que c’était irrespectueux. Mais étant donné qu’il s’agit d’un jeu vidéo et que vous entendez souvent beaucoup de réactions négatives très fortes à l’égard des jeux vidéo … je suis en fait gentil de choqué de voir à quel point tout a été agréable jusqu’à présent.”

Sur Twitter, le Le London Symphony Orchestra a qualifié le jeu de “vrai génie”.

Vecchitto espère que le succès du jeu signifie que lui et sa femme pourront travailler à faire de leur entreprise secondaire Holy Wow Studios une entreprise à plein temps.

“J’ai toujours rêvé que, vous savez, comme si nous avions un succès fulgurant, nous pourrions probablement l’utiliser comme excuse pour le commencer à plein temps”, a-t-il déclaré. “Et je suppose que c’est ça. Il semble que je ne pense pas que nous en aurons un plus grand que celui-ci.”