Ce jeu peut aider les investisseurs à éviter des creux dramatiques

Il s’agit d’une catégorie de fonds négociés en bourse conçus pour empêcher votre portefeuille d’atteindre des creux dramatiques, mais cela peut nécessiter un certain niveau de sophistication.

L’idée : Incorporer des jeux à effet de levier à court terme, y compris des stratégies d’achat couvertes et d’inversion des risques afin d’aider les investisseurs à personnaliser leurs propres stratégies défensives similaires à la couverture.

Cependant, cela peut avoir un prix imprévu. Selon Ben Slavin de BNY Mellon, les émetteurs et les conseillers peuvent avoir du mal à suivre la croissance et les changements continus des produits.

“La boîte à outils s’est énormément développée au cours des deux dernières années, et elle va continuer à se développer”, a déclaré le responsable mondial des ETF de la société à “ETF Edge” de CNBC la semaine dernière. “Cela dit, le négatif essaie vraiment d’analyser tous ces différents produits. Comprenez vraiment ce que vous possédez et expliquez-le aux investisseurs ou même aux conseillers qui ont du mal à suivre les nuances entre ces produits.”

Les fournisseurs de liquidités et les gestionnaires d’actifs peuvent également rencontrer des difficultés avec l’expansion des produits, a-t-il ajouté.

Pourtant, cela peut encore profiter aux investisseurs ayant un faible appétit pour le risque.

Andrew McOrmond, directeur général de WallachBeth Capital, a rejoint Slavin sur “ETF Edge” pour expliquer comment les investisseurs peuvent détenir des positions défensives et averses au risque en utilisant des produits à effet de levier.

Jouer le jeu à effet de levier

Les appels couverts offrent une protection aux clients qui cherchent à minimiser les pertes, a déclaré McOrmond. Ces jeux à effet de levier à court terme définissent mieux les résultats, mais à leur tour, les investisseurs peuvent manquer des gains.

“Si vous vendez des options et que le marché évolue contre vous, vous serez protégé, mais vous ne ferez que réduire votre avantage [potential]”, a-t-il expliqué, notant que les appels couverts sont” la seule option “pour les clients averses au risque car la couverture est compliquée pour l’individu.

McOrmond voit les derniers rallyes du marché comme une opportunité potentiellement bonne de « couverture ». En juillet, le Nasdaq a bondi de 12 % et le S&P 500 est en hausse de plus de 8 %.

Amortir le coup

Le First Trust Cboe Vest Fund of Buffer ETFs, sous le symbole BUFR, a été conçu pour fournir une appréciation du capital et limiter le risque de baisse pour les investisseurs, société de conseil financier.

“Le nom est parfait”, a déclaré McOrmond à propos du Cboe Vest Fund. “Vous êtes tamponné des deux côtés.”

La stratégie défensive utilise des échelles pour préserver le capital, et les tunnels d’options « tamponnent » l’investissement pour atténuer les pertes que les investisseurs pourraient subir.

Slavin suggère également le fonds d’ETF tampons, citant l’intérêt et l’activité dans l’espace.

Le First Trust Cboe Vest Fund of Buffer ETFs est en hausse de plus de 5% ce mois-ci.

Divulgation: : Ni Andrew McOrmond ni Ben Slavin ne sont propriétaires des produits First Trust Cboe Vest Fund of Buffer ETFs.

Clause de non-responsabilité