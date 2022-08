Ce jeu Obscur PlayStation Vita obtient en quelque sorte un film, selon un rapport

Un film basé sur le titre de niche PlayStation Vita 2012 Gravity Rush est en développement, selon Date limite Lundi.

Le film serait réalisé en collaboration avec PlayStation Productions et Scott Free Productions. Cette dernière maison de production est connue pour des films tels que House of Gucci, Blade Runner 2049 et The Martian. Deadline a rapporté qu’Anna Mastro (Secret Society of Second Born Royals, Runaways) est sur le point de réaliser, avec un scénario écrit par Emily Jerome (Panopticon).

Sony Pictures Entertainment n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Développé par Project Siren de Sony Japan Studio, Gravity Rush a suivi Kat, une fille amnésique qui acquiert la capacité de contrôler la gravité. Dans le jeu, les joueurs changent constamment de perspective, car Kat peut tomber sur les côtés des bâtiments et courir sur les plafonds.

Gravity Rush était visuellement frappant sur l’ordinateur de poche portable de Sony, offrant une esthétique cel-shaded brillante. Une suite pour la PlayStation 4, Gravity Rush 2, est sortie en 2017.

La nouvelle d’un film Gravity Rush arrive alors que Sony est sur le point de sortir Le dernier d’entre nous, une émission télévisée basée sur le jeu acclamé, sur HBO l’année prochaine. Avec Gravity Rush, Date limite a rapporté la semaine dernière que PlayStation Productions travaillait également sur un film basé sur Days Gone, un jeu de zombies post-apocalyptique. Considérant que l’adaptation cinématographique de Inexploréavec Tom Holland, réalisé 400 millions de dollars au box-office, Sony essaie probablement de tirer le meilleur parti de ses franchises de jeux vidéo.

