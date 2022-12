Ce jeu du chat et de la souris entre homme et ours est hilarant

Tant de vidéos deviennent virales en ligne chaque jour, mais il n’y en a que quelques-unes qui nous font rire aux éclats. L’une de ces vidéos, qui a pris d’assaut Twitter, montre un ours qui poursuit un homme. Le clip a été partagé par un compte nommé @BornAKang et est maintenant viral.

Dans la vidéo, on peut voir un ours pourchassant un homme, courant dans le jardin de sa maison. Le clip de 60 secondes montre un ours attaquant un homme mais il s’arrête lorsque la personne commence à le poursuivre. Après quelques secondes, on a pu voir le duo danser et jouer ensemble.

L’autre partie de la vidéo montre également l’ours debout sur ses pieds et essayant ensuite de mordre la personne. Mais comme la bière a vu la personne devant lui sauter, il a également commencé à sauter.

Regardez la vidéo ici

Tout en partageant la vidéo, l’utilisateur l’a sous-titrée : « Lui mieux que moi, je ne pouvais pas avoir d’ours comme animal de compagnie qui me poursuivait ». Le clip hilarant a reçu plus de 2,6 millions de vues et une foule de commentaires et de likes.

Depuis sa mise en ligne, plusieurs utilisateurs ont commenté leur point de vue à ce sujet. Beaucoup ont décrit la vidéo comme mignonne et hilarante. Beaucoup ont également estimé que l’homme aurait pu se retrouver dans d’énormes ennuis si l’ours l’avait mordu.

Un utilisateur a écrit : « Ils sont beaucoup plus intelligents que vous ne le pensez. Les chiens savent jouer à la morsure et les ours sont beaucoup plus intelligents ». Un autre utilisateur a commenté: “Cela ressemble à un dessin animé loufoque du samedi matin”. Un utilisateur a également écrit: “Est-ce moi ou cet ours ressemble-t-il à un gros chien (avec un emoji en forme de cœur)”.

