Ce jeu de malbouffe peut aider les gens à manger moins et à perdre du poids, selon une étude

Pour les personnes qui veulent désespérément perdre du poids mais échouent en raison de leurs fortes envies de malbouffe, un jeu mobile FoodT peut s’avérer utile, selon une nouvelle étude. L’application Food Trainer peut être téléchargée sur Google Play Store ou sur l’App Store d’Apple. Développée par des chercheurs de l’Université d’Exeter, en Angleterre, et de l’Université d’Helsinki, en Finlande, l’application utilise des techniques d’entraînement cérébral pour réduire les envies de malbouffe des gens.

Lors de son essai, l’étude a révélé que l’utilisation de l’application au moins une fois par jour, ce qui ne prend que quatre minutes, réduisait la consommation de malbouffe d’au moins un point sur une échelle de huit points. Cela allait de la consommation de quatre à cinq produits de malbouffe par jour à un ou aucun produit de malbouffe par mois.

« Par exemple, quelqu’un qui a mangé chaque malbouffe deux à quatre fois par semaine a réduit ce nombre à une fois par semaine après avoir utilisé l’application régulièrement pendant un mois », a déclaré Natalia Lawrence, professeur agrégé en médecine translationnelle dans un communiqué de presse par l’Université d’Exeter.

Le jeu d’entraînement alimentaire montre des objets du quotidien dans des cercles rouges ou verts sur lesquels les utilisateurs peuvent appuyer. Si un utilisateur tape sur un objet dans le cercle vert, il leur accorde un point, mais en tapant sur un objet dans le cercle rouge, un point est déduit. Entre les images d’objets tels que des crayons et des pulls, l’application glisse des aliments sains et malsains. Les aliments sains apparaissent toujours dans des cercles verts, tandis que les aliments malsains apparaissent toujours dans des cercles rouges. En utilisant le mécanisme de récompense, l’application essaie d’entraîner le cerveau de l’utilisateur à réagir positivement aux aliments sains et négativement à la malbouffe. Il continue de poser des questions de temps en temps pour évaluer les progrès de l’utilisateur.

Cependant, les chercheurs avertissent que ces résultats doivent être pris avec prudence car il pourrait également y avoir d’autres facteurs qui pourraient motiver les utilisateurs à travailler sur leurs habitudes de malbouffe. En examinant l’application sur Play Store, un utilisateur a confirmé que ses envies avaient été réduites après avoir utilisé l’application. le étude a été publié dans le numéro d’octobre d’Appetite.

