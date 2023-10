Ce jeu de fête populaire sur le thème des mèmes ne coûte que 11 $ le Prime Day

Amener un groupe d’adultes à se décider sur un jeu peut être difficile. Quelqu’un dit généralement qu’il ne veut pas passer une décennie à jouer au Monopoly ou qu’il n’est pas d’humeur à jouer à Cards Against Humanity. Mais un jeu que je possède ne reçoit que des hochements de tête pour une raison clé : tout le monde aime les mèmes.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Que faites-vous ? est un jeu de société essentiel pour adultes, et coûte environ 11 $ le deuxième jour de la vente Prime Big Deal Days d’Amazon. Ce n’est pas non plus le seul jeu en vente pour les groupes que vous devriez envisager : le personnel de CNET recommande également Taco Cat Goat Cheese Pizza et One Night Ultimate Werewolf.

Mais revenons au sujet du thème des mèmes. Vous jouez à la manière Apples to Apples, les joueurs recevant une poignée de cartes de légende qui peuvent être associées à des cartes photo plus grandes. Les joueurs offrent une carte de légende de leur main qui s’applique au mème de ce tour, et un juge choisit la combinaison qu’ils aiment le plus. Le jeu est recommandé aux personnes de 17 ans et plus, vous devez donc vous attendre à des cartes de légende qui ne conviennent pas aux enfants.

Le jeu n’est pas tout nouveau et certains mèmes pourraient probablement être considérés comme « obsolètes », mais d’après mon expérience, les nombreuses combinaisons potentielles gardent les choses fraîches. Packs d’extension et une édition familiale sont également en vente pour les Prime Big Deal Days.

Même si je suis sûr que les règles exigent plus d’ordre, lorsque je joue, le juge peut trier toutes les cartes photo et choisir le mème qui lui parle le plus. Il s’agit d’un jeu de société décontracté qui nécessite peu de travail cérébral et peut susciter beaucoup de rires. Et avec le large attrait des mèmes, il pourra peut-être plaire aux membres les plus têtus de votre groupe de joueurs.