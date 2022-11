Ce jeu de blockchain de science-fiction révolutionnaire pourrait aider à créer un métaverse que personne ne possède

Pour Bhardwaj et d’autres vrais croyants, Dark Forest est la preuve de plusieurs nouveaux concepts à la fois. Tout d’abord, il montre comment la cryptographie avancée peut être utilisée pour ajouter de nouvelles fonctionnalités aux mondes en ligne. Les développeurs et les informaticiens inspirés par Dark Forest explorent déjà de nouveaux jeux et applications qui tirent parti des preuves à connaissance nulle.

Gubsheep et d’autres ont même lancé une organisation de R&D, appelée 0xPARC (une référence à PARC, la célèbre société de R&D que Xerox a lancée il y a 40 ans), pour soutenir ce travail. Bhardwaj a récemment effectué un stage en tant que stagiaire 0xPARC.

La portée de 0xPARC ne se limite pas aux jeux. Par exemple, une application qui intéresse le groupe est l’identification numérique. Rappelez-vous l’exemple du passeport. Les preuves à connaissance nulle pourraient permettre de prouver toutes sortes de choses sur vous-même sans rien révéler d’autre. Vous pouvez prouver que vous avez dépassé un certain âge sans révéler votre âge réel, ou que vous avez plus qu’un certain montant d’argent sur votre compte bancaire sans révéler le montant réel. Il pourrait également être possible d’utiliser la cryptographie à connaissance nulle pour prouver que vous avez exécuté un algorithme d’apprentissage automatique sur un ensemble de données sensibles tout en gardant les données privées, explique Gubsheep.

Une nouvelle vision du métaverse ?

La connaissance zéro n’est pas non plus le seul objectif de 0xPARC. Les penseurs les plus profonds de Dark Forest semblent convenir que si son utilisation de la cryptographie est véritablement innovante, une preuve de concept encore plus convaincante dans le jeu est son monde de jeu “autonome” – un environnement en ligne que personne ne contrôle et qui ne peut pas être pris vers le bas.

Jusqu’à présent, Dark Forest a existé dans des instances temporaires, appelées rounds, qui durent entre une et deux semaines. Mais comme il existe entièrement dans des contrats intelligents blockchain – des programmes informatiques que la blockchain stocke et exécute – un monde de la forêt sombre pourrait être déployé de telle manière que personne n’aurait la capacité de l’arrêter, explique Justin Glibert, informaticien et cofondateur de 0xPARC. “Vous pourriez le considérer comme un serveur Minecraft, mais il ne peut pas être supprimé”, dit-il.

Une fois qu’un contrat intelligent est déployé, c’est un peu comme un robot qui vit dans l’espace numérique, un robot qui peut fonctionner indéfiniment. À moins que le créateur n’installe un mécanisme qui peut être déclenché pour tuer le programme, il continuera à fonctionner tant que le réseau existera. Dans ce cas, explique Glibert, le monde virtuel ressemblerait « plus à une planète numérique » qu’à un jeu.

Que se passe-t-il sur une planète numérique ? Quelles que soient les règles du monde – sa « physique numérique » – le permettent, dit-il. Les joueurs de Dark Forest ont utilisé sa physique numérique pour créer des marchés dans le jeu, des outils qui automatisent les fonctions du jeu et même des bots qui peuvent jouer au jeu eux-mêmes. Il est également gratuit pour quiconque de copier, modifier et développer.

L’équipe de Glibert à 0xPARC se concentre sur la création de systèmes qui permettent non seulement aux développeurs de jeux de créer des mondes autonomes, mais aussi aux habitants de ces mondes d’interagir et de créer.

Gubsheep dit que c’est le développement naturel d’Internet. “Le monde numérique devient l’hôte de plus en plus de nos interactions les plus significatives”, dit-il. Mais il parie que les gens seront moins enclins à accepter une version du “métaverse” gouvernée par une entreprise ou toute autre entité centralisée.

Ce qu’ils voudront plutôt, c’est “un substrat neutre et crédible permettant aux gens de s’exprimer de manière relativement libre et de s’auto-organiser et de s’autogouverner”, affirme-t-il. “C’est une vision beaucoup plus puissante du métaverse pour moi, et j’espère que les expériences d’0xPARC pourront y contribuer.”