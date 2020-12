Vivre sans le don de la vue peut être très difficile, pour les humains comme pour les chiens. Ne sachant pas à quoi s’attendre, incapacité à prévoir et dangers et obstacles sur le chemin pèsent sur les chiens aveugles. Cependant, avec un peu d’aide et un petit coup de pouce, il est possible de marcher en toute confiance.

L’un de ces adorables moments de soutien entre deux chiens est venu de Chine et devient actuellement viral sur les réseaux sociaux.

dans le vidéo, on voit un chien husky blond et gris gémir et hurler en faisant un pas. La hauteur n’est pas grande, mais il doit sentir qu’il n’y a pas de surface plane devant lui. Il se déplace frénétiquement. Soudain, un autre chien apparaît, un autre husky mais aux cheveux blonds et roux. Il attrape l’ancien chien par les dents autour de son cou. Ne vous inquiétez pas, cela peut sembler un peu violent, mais c’est une façon pour les chiens d’interagir et de jouer.

Le chien continue de se couvrir et de pleurnicher. Le husky rouge remonte, frappe l’autre encore quelques fois avec sa mâchoire, le pousse vers le bord et l’encourage à descendre. Enfin, les deux chiens sautent ensemble. La vidéo a été partagée sur Douyin, un Chinois Application de partage vidéo de style Tik-Tok.

Le chien gris, qui est aveugle, est un husky de cinq ans nommé Da Bao. Le rouge est son jeune frère Ju Bao. Ils appartiennent tous les deux à M. Chen de la ville de Xiangyang, province du Hubei, au centre de la Chine.

Le nom de Da Bao se traduit par un grand trésor et il est né sans globes oculaires. Le nom de Ju Bao signifie un trésor gigantesque, qui, selon le propriétaire, a agi comme les yeux de Da Bao toute sa vie. « Da Bao aime interagir avec les gens, mais son défaut de naissance lui fait plus peur des étrangers », a déclaré Chen au Daily Mail. Il a ajouté que Ju Bao a un « sens aigu de la justice » car il protège le chien aveugle depuis qu’ils sont chiots.

Chen a ouvert un centre animalier pour aider Da Bao à passer un peu plus de temps avec d’autres chiens et à les soigner. Dimanche, il était coincé sur le canapé pendant un certain temps et était terrifié à l’idée de sauter. C’est jusqu’à ce que Ju Bao vienne et l’aide. La fille de Chen aime aussi le chien aveugle et essaie de le faire se sentir plus aimé.

Un utilisateur a noté que l’émotion est pure chez les chiens. «C’est pourquoi tant de gens aiment les chiens. En comparaison, une telle sincérité fait vraiment défaut entre les gens », écrit-il. Un autre a commenté: « J’ai tellement pleuré en regardant cette vidéo. »