Ce homard bleu est si rare que vous n’en trouvez qu’un sur deux millions

Beaucoup de choses sur la vie marine sont encore à découvrir. Nous ne savons peut-être même pas combien d’animaux aquatiques existent encore. C’est un fait bien connu que chaque flore et faune a ses espèces. Lorsque vous visitez une destination côtière pour des vacances, vous devez avoir consommé des fruits de mer exotiques comme les crevettes, les crabes, le homard et bien d’autres. Mais saviez-vous qu’un homard bleu est l’une des espèces rares et que la chance de le trouver est d’une sur 2 millions ?

Récemment, une vidéo d’un beau homard bleu a commencé à devenir virale. La vidéo partagée par Vala Afshar montrait un pêcheur du Maine aux îles britanniques montrant le rare homard bleu royal. La légende du message disait : « Du Maine aux îles britanniques, seuls quelques pêcheurs ont jamais transporté un homard bleu, un crustacé rare avec une teinte saphir irisée. Quelle est la rareté d’un homard bleu? Les chances de trouver un homard bleu sont d’une sur 2 millions.

Les utilisateurs de micro-blogging ont réagi à la vidéo et ont demandé de ne pas servir les espèces rares à table.

L’un des utilisateurs a écrit: «Oh, s’il vous plaît, dites-moi que vous avez encore jeté celui-là. Je sais que c’est bon, mais c’est trop joli. Vous ne pouvez pas manger quelque chose d’aussi beau.

Une autre personne a expliqué la raison pour laquelle le homard était rare et a déclaré : « Les homards bleus sont extrêmement rares. Les chances d’en trouver un sont estimées à environ 1 sur 2 millions. Ces homards tirent leur couleur unique d’une mutation génétique qui les amène à produire une quantité excessive d’une protéine particulière, ce qui donne à leur carapace une couleur bleue.

Un autre utilisateur a ajouté: «J’espère que cela ne s’est pas retrouvé dans l’assiette de quelqu’un. Veuillez le remettre à sa place. 1 sur 2 millions ! Waouh !”

Une autre personne a ajouté : « Si la viande a le même goût, alors le homard bleu devrait être remis à la mer. Ou le zoo, pour faciliter sa croissance démographique afin qu’il ne devienne plus rare.

L’année dernière, un pêcheur aux États-Unis, Lars-Johan Larsson, a attrapé un homard bleu extrêmement rare.

