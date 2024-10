Ce hit de Patrick Watson est la chanson française la plus populaire de Spotify sur les marchés non français

« Je te laisserai des mots » de Patrick Watson est sorti en single en 2010, et 14 ans plus tard, Spotify l’a annoncé comme la chanson française la plus populaire sur les marchés non français sur le service de streaming.

Chanson composée d’un seul couplet complet, « Je te laisserai des mots » a été écrite à l’origine pour le film de Catherine Deneuve. Mères et Filleset la chanson a vu sa juste part de placements télévisés. Il a recommencé à prendre de l’ampleur en 2019 lorsqu’un le compte YouTube populaire a publié la chanson associé à des séquences vidéo d’archives personnelles, mais les utilisateurs de TikTok ont ​​vraiment tiré le morceau obsédant au piano de l’auteur-compositeur-interprète montréalais dans les années 2020 pendant la pandémie, car il ajoutait du mélodrame à des extraits de leur vie quotidienne.

En septembre 2021, il a été souvent utilisé lors du Mois de sensibilisation à la prévention du suicide, lorsque TikTok a ajouté « de nouvelles ressources pour ceux qui étaient aux prises avec des idées suicidaires ». selon NBC News. Et en mars 2022, Justin Bieber l’a utilisé pour bande originale d’une vidéo de sa vie familiale avec sa femme, Hailey. En septembre 2024, la chanson de Watson approche le milliard de streams sur Spotify.

ÉCOUTER | L’audio officiel de ‘Je te laisserai des mots’ :

Dans le déclarer les données de suivi entre août 2023 et juillet 2024Spotify a détaillé plus de 100 millions d’utilisateurs non francophones dans le monde qui écoutaient au moins un contenu audio français chaque jour. La société de streaming a également rapporté que depuis 2019, les flux de musique francophone ont augmenté de 94 pour cent.

Après la chanson française la plus écoutée de Watson sur les marchés non français, Spotify classe « Dernière danse » de l’artiste française Indila comme la deuxième chanson la plus populaire, et « Alors on danse » de l’artiste belge Stromae comme la troisième.

Le rapport révèle également que le groupe québécois bien-aimé Les Cowboys Fringants est l’artiste francophone le plus écouté sur Spotify en Amérique du Nord (sur les marchés non français), suivi de Watson et Stromae. Karl Tremblay, leader des Cowboys Fringants, est décédé en novembre 2023.

REGARDER | Le clip officiel de ‘L’Amérique pleure’ :