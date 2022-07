Ce héros de CNN résout un problème souvent invisible en fournissant des “sous-vêtements pour tout le monde”

Mais le rabbin Amy Weiss apporte quelque chose de si simple, mais essentiel, à ceux qui en ont le plus besoin : Undies. Pour tout le monde.

C’est sa mission et le surnom de son organisation. Et d’ici la fin de cette année, Weiss a déclaré que Undies for Everyone aura distribué près de 5 millions de paires aux enfants et aux victimes de catastrophes naturelles dans 16 villes des États-Unis.

Maintenant un programme national, tout a commencé il y a environ 15 ans lorsque Weiss a appris le besoin d’un travailleur social.

“Les enfants à risque ont besoin de tous les types de ressources que leurs familles ne peuvent pas se permettre”, a déclaré Weiss. “Les sous-vêtements sont juste un article négligé, et c’est très cher. Ainsi, les parents qui ont des difficultés financières ont tendance à penser : ‘Vous ne pouvez pas voir les sous-vêtements, alors ça ira.’ “

De nombreux centres de dons n’acceptent pas les sous-vêtements usagés, de sorte que les parents jettent souvent les vieilles paires de leurs enfants, ce qui crée un vide pour les enfants dont les familles dépendent des vêtements donnés.

Ne pas avoir de sous-vêtements propres peut avoir un impact sur l’estime de soi, l’attitude et même la fréquentation scolaire d’un enfant. Et pour les enfants vivant dans la pauvreté, une dose de dignité peut faire une énorme différence.

“Une paire de sous-vêtements semble être une chose simple, mais pour nos étudiants qui n’en ont pas, ou qui se sont déplacés d’un endroit à l’autre, ou qui sont partis au milieu de la nuit en raison d’une situation domestique, des sous-vêtements propres est un gros problème », a déclaré Ilka Rosado, responsable de la liaison avec les familles d’accueil pour le district scolaire indépendant de Houston. “Cela va au cœur de leur estime de soi. Vous seriez surpris de voir à quel point un paquet de nouveaux sous-vêtements peut être excitant pour nos étudiants.”

Pendant des années, Weiss a organisé des collectes de sous-vêtements hors de chez elle pour servir les enfants de Houston ISD, le plus grand système scolaire public du Texas, où une majorité d’élèves sont économiquement défavorisés, selon le district. De nombreux enfants sont en situation de transition ou vivent dans la pauvreté.

En 2017, en tant qu’opération d’une seule femme, elle avait établi des relations avec environ 30 écoles et était sur la bonne voie pour distribuer plus de 200 000 paires de sous-vêtements au cours de cette seule année.

Mais en août 2017, l’ouragan Harvey a touché terre au Texas et en Louisiane. La catastrophe a entraîné des inondations catastrophiques et plus de 100 morts, laissant les gens sans nourriture, sans abri et sans vêtements.

“Le monde entier a basculé”, a déclaré Weiss. “Nous étions dans le bureau de mon mari. Je tenais mon short avec un cordon téléphonique.”

Elle et son mari, le rabbin Kenny Weiss, ont perdu leur maison, mais avec le soutien d’amis et de membres de la famille de la communauté de Houston, ils ont rapidement pivoté pour soutenir ceux qui avaient tout perdu.

“Il n’y avait littéralement aucun nouveau sous-vêtement à donner à ces personnes”, a déclaré Weiss. “C’est un signe de dignité pour quelqu’un qui a tout perdu… avoir des sous-vêtements vous fait vous sentir mieux et vous fait vous sentir un peu normal. Nous étions donc impatients d’aider.”

L’auteur Brené Brown, voisine de Weiss et partisane de son organisation, est également intervenue.

“Elle a posté une vidéo et a demandé aux gens d’envoyer des sous-vêtements”, a déclaré Weiss. “Et mon ordinateur s’est mis à sonner comme si j’avais gagné je ne sais quoi… à une machine à sous. Je vais juste avancer rapidement et dire que nous avons reçu 1,5 million de paires de sous-vêtements du monde entier au bureau de mon mari.”

L’afflux de sous-vêtements a changé la donne pour l’organisation de Weiss.

“Les gens venaient faire du bénévolat quand ils ont entendu parler de ce que nous faisions”, a déclaré Weiss. “Ils voulaient savoir si nous pouvions aider d’autres communautés.”

L’organisation à but non lucratif de Weiss s’associe aux services locaux de protection de l’enfance, aux clubs garçons et filles et aux unités mobiles pédiatriques et compte sur eux pour distribuer les sous-vêtements. Les distributions se font de manière anonyme ; Weiss et son équipe ne rencontrent jamais le récipiendaire. Et c’est comme ça que Weiss le veut.

“Pour donner, vous n’avez pas besoin de montrer des photos de tout le monde et d’en faire un gros problème”, a déclaré Weiss. “Cela peut être simplement parce que c’est la bonne chose à faire et que vous voulez aider les gens à se sentir bien et à réussir.”

Depuis 2017, Undies for Everyone s’est étendu à neuf États et à Washington, DC. L’organisation s’associe à des entreprises, des particuliers et des organismes communautaires pour organiser des « fêtes d’emballage » où des bénévoles trient et plient les sous-vêtements en sacs de sept et les livrent à un partenaire de distribution. Le cœur de l’organisation à but non lucratif est de servir les enfants âgés de 5 à 14 ans et de leur fournir des sous-vêtements de haute qualité et “amusants”, a déclaré Weiss.

“Nous voulons accroître la dignité, l’estime de soi et la confiance de ces enfants”, a déclaré Weiss. “Et gardez-les à l’école. Cela les aidera à mieux réussir dans des situations sociales, dans des situations académiques. Quand ils ont des sous-vêtements, ils se sentent mieux et plus confiants. Et c’est juste plus facile d’être un enfant.”

Vous voulez vous impliquer? Consultez le site Web Undies for Everyone et voyez comment aider.

Pour faire un don à Undies for Everyone via GoFundMe, Cliquez ici