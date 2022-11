Ce héros de CNN recycle de vieux ordinateurs pour ouvrir de nouveaux mondes aux jeunes Kenyans

Note de l’éditeur: Vous connaissez quelqu’un qui vous inspire ? Cliquez ici pour les nommer comme héros CNN.





Ayant grandi dans la pauvreté dans les zones rurales du Kenya, Nelly Cheboi a vu sa mère célibataire, qui n’avait terminé que la cinquième année, travailler sans relâche pour que Cheboi et ses trois sœurs puissent aller à l’école.

Dès son plus jeune âge, Cheboi s’est rendu compte que sa famille, ainsi que d’autres comme la sienne dans leur village, étaient coincées dans un cycle qui leur laissait peu d’espoir.

«Elle travaillait très dur et j’allais toujours au lit le ventre vide. J’ai quand même été renvoyé chez moi pour les frais de scolarité. Je vivais toujours dans une maison qui était inondée », a déclaré Cheboi, aujourd’hui âgé de 29 ans. « En regardant la pauvreté dans le ménage, en regardant la communauté et la souffrance, il est devenu si clair que je devais faire quelque chose.

Cheboi a fréquenté l’université grâce à une bourse aux États-Unis, a travaillé de petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille et s’est découvert une passion pour l’informatique. Elle attribue à ses connaissances en informatique sa capacité à trouver des opportunités d’emploi et à gagner de l’argent en faisant ce qu’elle aime. Elle savait qu’elle voulait le partager avec sa communauté à la maison.

Aujourd’hui, elle donne à 4 000 enfants la chance d’avoir un avenir meilleur grâce à son organisation à but non lucratif, TechLit Africa. L’organisation, dont le nom est l’abréviation de Technologically Literate Africa, utilise des ordinateurs recyclés pour créer des laboratoires de technologie dans les écoles des zones rurales du Kenya.

« Je connais la douleur de la pauvreté, et c’est pourquoi cela me passionne », a déclaré Cheboi, une ingénieure en logiciel qui partage son temps entre les États-Unis et le Kenya. “Je n’ai jamais oublié ce que c’était que d’avoir l’estomac noué à cause de la faim la nuit.”

En 2012, Cheboi a reçu une bourse complète au Augustana College dans l’Illinois et a commencé ses études avec presque aucune expérience en informatique. Elle a écrit des papiers à la main et a eu du mal à les transcrire sur un ordinateur portable. Elle a dit qu’elle ne s’était jamais sentie à l’aise avec un ordinateur jusqu’à sa première année, lorsqu’elle a suivi un cours Java requis pour sa majeure en mathématiques.

“Quand j’ai découvert l’informatique, j’en suis tombé amoureux. Je savais que c’était quelque chose que je voulais faire dans ma carrière, et aussi l’apporter à ma communauté », a-t-elle déclaré.

Cheboi est passé à une double majeure et a obtenu un baccalauréat. Pourtant, elle dit que des compétences comme la dactylographie qui sont venues de manière transparente à certains étaient encore une courbe d’apprentissage abrupte pour elle. À un moment donné après l’université, elle a dû s’entraîner pendant six mois avant de pouvoir passer un entretien de codage. C’est une compétence qui fait désormais partie intégrante du programme TechLit.

“Je me sens tellement accomplie de voir des enfants de 7 ans taper au clavier, sachant que je viens d’apprendre à taper au clavier il y a moins de cinq ans”, a-t-elle déclaré.

Cheboi a fait des percées auprès des entreprises de sa profession et, en 2018, elle a commencé à accepter d’eux des ordinateurs recyclés. Elle a commencé modestement, transportant les machines au Kenya dans des bagages enregistrés et s’occupant elle-même des frais de douane et des taxes.

“À un moment donné, j’apportais 44 ordinateurs et j’ai payé plus pour les bagages que pour le billet d’avion”, a-t-elle déclaré.

TechLit Africa travaille désormais avec des sociétés de transport et de transport pour transporter les ordinateurs donnés afin de réduire les coûts. Le matériel donné est nettoyé, remis à neuf et distribué aux écoles partenaires des zones rurales du Kenya, où les élèves âgés de 4 à 12 ans reçoivent des cours quotidiens et de fréquentes opportunités d’apprendre auprès de professionnels et d’acquérir des compétences qui les aideront à améliorer leur éducation et à les préparer à de futurs emplois.

“Nous avons des gens qui possèdent une compétence spécifique qui arrivent et qui inspirent simplement les enfants (avec) la production musicale, la production vidéo, le codage, l’image de marque personnelle”, a déclaré Cheboi. “Ils peuvent passer d’un cours à distance avec la NASA sur l’éducation à la production musicale avec nos artistes.”

L’organisation de Cheboi maintient la propriété en ligne et sur site des ordinateurs, fournissant un support technique, des mises à jour logicielles et un dépannage. TechLit Africa installe de nouveaux systèmes d’exploitation client destinés aux enfants, et les écoles sont invitées à payer une somme modique pour les services, qui incluent les éducateurs TechLit sur place de 8h à 16h.

L’organisation dessert actuellement 10 écoles, et d’ici le début de l’année prochaine, Cheboi espère s’associer à 100 autres.

“J’espère que lorsque les premiers enfants de TechLit obtiendront leur diplôme d’études secondaires, ils pourront obtenir un emploi en ligne car ils sauront coder, ils sauront faire de la conception graphique, ils sauront faire du marketing”, a déclaré Cheboi. . “Le monde est votre huître quand vous êtes éduqué. En apportant les ressources, en apportant ces compétences, nous leur ouvrons le monde. »

