Ce haut-parleur Bluetooth à 30 $ est une offre de premier jour à ne pas manquer

Vente d’accès anticipé Prime d’Amazon se déroule officiellement les mardi et mercredi 11 et 12 octobre, mais les premières offres sont déjà en place. Le JBL Go 3 a récemment été ajouté à nos offres préférées d’octobre Prime Day – que nous mettons à jour en temps réel. Habituellement vendu à 50 $, le petit haut-parleur Bluetooth est actuellement à 40 % de réduction – seulement 30 $. (Il plane parfois à ce prix, mais nous ne l’avons jamais vu plus bas.)

Réellement, , mais pour moi, le Go 3 est idéal pour un achat impulsif. Je le possède, et c’est l’un de mes gadgets et compagnons de voyage préférés. Il est également étanche IPX 67, il est donc à la maison sous la douche ou au bord de la piscine. En fait, j’ai installé un près du lavabo de la salle de bain où il peut être suspendu à sa boucle tressée durable. Les deux seuls boutons sont la synchronisation Bluetooth et l’alimentation – cela fonctionne parfaitement avec n’importe quel téléphone, ordinateur portable ou tablette que j’ai jamais essayé de connecter.

Et le son ? Pour quelque chose qui tient dans la paume de ma main, je pense que ça sonne bien. Avec un bon peu de médium et même une touche de basse, vous avez en fait l’impression d’obtenir une partie de cet ADN audio JBL que vous ne trouveriez pas dans ces haut-parleurs sans nom susmentionnés. Mais ne me faites pas confiance : consultez le Revue complète du gourou audio CNET David Carnoy, qui l’a également inscrit sur notre liste de meilleurs haut-parleurs Bluetooth.

Vous pouvez discuter avec la durée de vie de la batterie – environ 5 heures et rechargeable via USB-C – mais sinon, il n’y a pas grand-chose à ne pas aimer sur le Go 3, qui est également disponible dans une gamme de huit couleurs amusantes, y compris sarcelle, camo rose et même militaire. Si vous avez un haut-parleur portable plus ancien avec un son minuscule ou une autonomie de batterie faible, cela en fait un remplacement facile. C’est également un excellent cadeau pour tous ceux qui voyagent ou qui aiment simplement écouter de la musique ou des podcasts dans la maison.

