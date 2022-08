Ce hack vous permet d’essayer chaque kit de repas pour presque rien

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

C’est un fait connu que la nourriture a meilleur goût quand vous l’avez marqué pour un bon remise. Si vous aimez les plats délicieux mais que vous n’aimez pas payer beaucoup d’argent pour eux, j’ai un très bon astuce pour économiser de l’argent cela vous permettra d’essayer presque tous les meilleurs kits de repas et services de livraison de repas pour presque rien.

Tout ce qu’il faut, c’est un peu d’organisation (et peut-être quelques rappels de calendrier pour être sûr). Vous pouvez pirater le système et essayer tout le plus services populaires de kits de repas pour une remise massive. Et quand je dis rabais, je le pense vraiment; vous paierez souvent . C’est beaucoup moins cher que d’acheter l’épicerie et de cuisiner à la maison ou de commander de la restauration rapide bon marché et malsaine. Avec ce hack de kit de repas, vous aurez tous les ingrédients frais préportés et envoyés à votre domicile pour préparer des dîners sains pour vous et la famille.

Comment essayer chaque kit de repas pour pas cher

Presque tous les services de kits de repas que j’ai testés – et je les ai pratiquement tous testés — vous permettra d’essayer plusieurs semaines de repas pour un prix promotionnel super pas cher. Ces offres d’inscription extrêmement réduites sont souvent pour une recette complète qui nourrira deux, quatre ou six quatre personnes.

Les transactions seront généralement réparties sur trois, quatre ou même cinq livraisons. Par exemple, Tablier bleul’offre sera . Cela représente toujours 13 dîners “gratuits”, et vous pourrez essayer ce service de kit de repas simple et aéré dans le processus. Gobble’s l’offre est plus courte mais tout aussi tentante. Ce service vous permet d’essayer votre premier .

Même sans ces offres, nous avons calculé les chiffres et utiliser un kit de repas pratique n’est qu’un quelques dollars de plus que d’acheter les mêmes produits d’épicerie. Prenez en compte l’une des offres et ce sera significativement moins cher que d’acheter les ingrédients. De plus, vous n’aurez pas à faire des voyages ennuyeux au magasin pendant des mois – ou même un an si vous les essayez tous.

Alors, quelles sont les meilleures offres d’inscription à la livraison de repas ?

j’ai arrondi le meilleures offres de livraison de repas ici afin que vous puissiez faire un plan pour les essayer tous. Certaines promotions sont susceptibles de changer d’un mois à l’autre, alors prenez celles qui vous conviennent le mieux maintenant et je ne manquerai pas de mettre à jour le message afin que vous puissiez trouver les meilleures offres lorsqu’il sera temps d’essayer un nouveau service.

Définir un rappel pour annuler et passer au suivant

Le gros problème est que si vous n’annulez pas après la fin de la promotion initiale, le service continuera presque certainement à vous envoyer des boîtes de repas, mais au plein le prix. Certains vous permettront d’annuler juste après avoir passé votre commande tandis que d’autres vous feront attendre que les boîtes promotionnelles aient toutes été livrées. Dans les cas où ils vous font attendre, je suggérerais de définir un rappel pour annuler le plus tôt possible.

Dans le pire des cas, vous bénéficierez d’une semaine supplémentaire de livraison de repas à un prix plus élevé. Certainement pas la fin du monde, mais si vous essayez de toutes les essayer pour ces offres les plus basses, vous devrez rester sur votre jeu.

Il n’y a généralement aucun engagement, mais lisez quand même les petits caractères

La plupart de ces offres d’inscription à prix très réduits ne vous obligeront pas à conclure des contrats à long terme. En fait, ils permettent assez facilement de suspendre ou d’annuler votre service, contrairement à ces gymnases qui provoquent la fureur. Mais pour des raisons de sécurité, lisez les petits caractères de chaque service et de chaque promotion individuelle avant de saisir les informations de votre carte de crédit.

Conseil d’initié: Extension de navigateur d’achat de CNET vous aidera à trouver toutes les offres promotionnelles qui pourraient se cacher quelque part sur le site mais qui ne figurent pas sur la page d’accueil. Vous pouvez le télécharger ici.

Il existe également des offres de livraison de repas préparés à essayer

Si vous ne vous intéressez pas à la cuisine, bon nombre des meilleurs services de livraison de repas préparés proposent également des offres d’inscription. J’ai constaté que la réduction, en pourcentage, n’est généralement pas aussi bonne qu’avec les kits de repas, mais il reste encore des repas bon marché à prendre. Tout comme les kits de repas, vous pourrez annuler votre service après avoir profité de l’offre – ou les faire venir si vous aimez ce que vous obtenez.

Fraîchement



Même les bouchers en ligne tels que et des services de livraison d’épicerie tels que et Hungryroot ont de grosses affaires avec de nouveaux clients. Je dis essayez-les tous et laissez tout le monde payer le prix fort.

