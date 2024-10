Ce hack peu connu résout mon plus gros problème avec l’Apple TV

S’il y a un problème que j’ai avec l’Apple TV, c’est que la télécommande n’a pas de bouton Accueil dédié.

Si vous souhaitez revenir à l’écran d’accueil, vous devez appuyer plusieurs fois sur le bouton Retour (ou le maintenir enfoncé) ou appuyer deux fois sur le bouton TV/Control Center. Mais ce n’est pas non plus une solution idéale : un simple clic mal placé et vous êtes sur l’économiseur d’écran ou dans l’application Apple TV.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Avant septembre 2019, une simple pression sur le bouton TV/Control Center vous ramenait directement à l’écran d’accueil. Mais une mise à jour logicielle – tvOS 13.0, pour être précis – a changé tout cela.

Une mise à jour logicielle de 2019 a modifié la fonctionnalité du bouton Accueil de l’Apple TV. Photo de Tucker Bowe pour Gear Patrol

La principale raison pour laquelle cela me frustre est que je ne suis pas le plus grand fan de l’application Apple TV. Je suis abonné à pratiquement tous les services de streaming et ils ne fonctionnent pas tous avec l’application Apple TV – Netflix est la plus grande omission – donc je n’y trouve pas tout mon contenu.

Fondamentalement, je trouve beaucoup plus facile de naviguer dans toutes mes applications de streaming depuis l’écran d’accueil. Et je préfère de loin avoir un bouton dédié pour y accéder.

La bonne nouvelle est que toute personne possédant une Apple TV peut ramener le bouton Accueil dédié sur sa télécommande. Il vous suffit de modifier un paramètre simple.