Ce hack Genius Tie Knot de 10 secondes vous fera remettre en question votre vie

Si obtenir le nœud de cravate parfait vous a toujours troublé, ce dernier hack viral vous facilitera la vie. Il faut à peine 10 secondes pour préparer le nœud – et la meilleure partie, vous n’avez même pas à vous débattre avec la cravate autour de votre cou. La vidéo de ce hack viral s’ouvre pour montrer un homme tenant une cravate dans ses paumes avant de la rouler deux fois et de créer presque comme par magie le nœud parfait. L’ensemble du processus est si fluide que vous devrez le voir avant de pouvoir le croire. “Je ne savais pas que nouer une cravate était aussi facile”, a lu la légende partagée avec la vidéo sur Twitter. Avec ce hack, vous n’aurez plus à vous soucier de passer plus de temps à faire ce nœud tout en vous préparant pour le bureau.

Je ne savais pas que nouer une cravate était aussi facile 😩 pic.twitter.com/o3PRKkTqBn — Mirex Mosez 📸🕊 (@Mirexshotz) 18 juillet 2022

La vidéo est devenue virale avec plus de 4 millions de vues et un flot de réactions. “Mes matins vont être super faciles”, a écrit un utilisateur partageant la vidéo, tandis qu’un autre a commenté, “Où était-ce toute ma carrière scolaire.”

😱🤯 où était tout mon parcours scolaire 😑 https://t.co/xO7xfa4OJs pic.twitter.com/KGdY2amqxX — RÉOAGILE 😇 (@_reoagile_) 19 juillet 2022

Et bien ma vie ne sera plus jamais la même https://t.co/JiqPOVFYeq pic.twitter.com/XdAiKYv64R – Matthieu Klein (@matthewklein316) 19 juillet 2022

On m’a menti toute ma vie. https://t.co/XB4mLQ7PZt – Doug Samuels (@CoachSamz) 19 juillet 2022

Ce n’est pas la première fois qu’un piratage de vêtements étonne Internet. En 2020, une vidéo TikTok montrant des hacks pour créer de l’espace supplémentaire dans la garde-robe était devenue virale. En utilisant ce hack, vous pouviez accrocher jusqu’à trois fois plus de vêtements que d’habitude – tout ce qui était nécessaire était un anneau d’une canette de boisson gazeuse vide.

La vidéo de piratage de la garde-robe montrait une personne glissant l’anneau de la boîte sur le crochet d’un cintre. L’anneau repose alors au bas du crochet pendant qu’un autre cintre est ajusté à travers l’œil de l’anneau tiré. Un troisième cintre est placé de la même manière.

Ainsi, la prochaine fois que vous achetez une canette de boisson gazeuse, gardez l’anneau en sécurité pour faire de la place supplémentaire dans votre garde-robe.

