Ce hack de TikToker pour rencontrer des athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo a laissé Internet stupéfait

Devenir un olympien n’est pas une mince affaire, il faut beaucoup de travail acharné et de dévouement pour figurer sur la liste des meilleurs athlètes du monde. Cependant, lorsque les efforts commencent à donner des résultats, il n’y a jamais rien de tel. Ces olympiens bénéficient d’une base de fans folle et certains fans pourraient tout faire pour attirer l’attention de leurs athlètes préférés. Et s’il y avait une chance de sortir avec l’un d’entre eux, les fans ne voudraient jamais la manquer. Cependant, la grande question est, comment obtenez-vous une chance de sortir avec un olympien ? Eh bien, un TikToker aurait peut-être trouvé un hack pour cela.

Le TikToker nommé Reed Kavner a utilisé la populaire application de rencontres Tinder pour avoir une chance de sortir avec un olympien. Documentant l’ensemble du processus dans une vidéo TikTok, Kavner a montré comment il a utilisé une fonctionnalité premium de l’application pour changer son emplacement au village olympique de Tokyo.

Il a balayé vers la droite plusieurs profils d’olympiens, notamment la biathlète estonienne Grete Gaim et la nageuse canadienne Katerine Savard. L’idée innovante utilisée par Kavner a impressionné les employés de Tinder.

Réagissant à sa vidéo, la page TikTok de Tinder a écrit: « Vous n’êtes pas aux Jeux olympiques mais vous gagnez le match ».

La vidéo a ensuite été partagée sur Twitter par Kavner.

Hier soir, j’ai fait un TikTok pour changer mon emplacement Tinder pour me mettre dans le village olympique afin que je puisse tomber amoureux d’un olympien (médaillés de préférence). Il a eu 2 millions de vues du jour au lendemain, ce qui est amusant, mais maintenant le village olympique Tinder est inondé de non-olympiens pic.twitter.com/71PXQGqUQV– Reed Kavner (@reedkavner) 21 juillet 2021

Peu de temps après que le clip soit devenu viral, l’olympienne Katerine a laissé tomber ses commentaires en disant » J’adore « , ce qui signifie en français » J’aime ça « . Elle a partagé son commentaire avec quelques emojis de rire. Ce clip TikTok a jusqu’à présent reçu plus de 4 millions de vues ainsi que plusieurs commentaires d’autres utilisateurs.

Les gens ont complimenté Kavner pour son plan directeur et l’ont qualifié de génie.

Cependant, maintenant que l’idée est devenue populaire, Kavner a du mal à rencontrer un olympien sur l’application de rencontres. L’emplacement du village olympique à Tokyo est inondé de profils de personnes qui ont changé d’emplacement pour rencontrer un olympien en utilisant l’idée de Kavner.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici