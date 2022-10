Ce gros plan terrifiant du visage d’une fourmi vous hantera

Eugenijus Kavaliauskas, un photographe animalier lituanien, a remporté un prix dans un concours de photographie Nikon, selon un rapport publié dans Insider. Il a soumis une photo microscopique et remarquable du visage d’une fourmi, qui était assez éloignée de ce à quoi les gens imaginent habituellement les fourmis. La soumission de Kavaliauskas était l’une des 57 « Images de distinction » sélectionnées à avoir remporté le concours de photographie. Ladite image – qui a valu à Kavaliauskas un article Nikon d’une valeur au détail de 35 $ – montrait le visage de la fourmi, grossi cinq fois au microscope.

Une page sur Instagram a posté l’image sur sa poignée. Découvrez l’image terrifiante de la fourmi ici.

Selon le rapport Insider, Kavaliauskas vit à côté d’une forêt, ce qui lui a permis de “capturer et photographier plus facilement la fourmi”, dont l’image a ensuite été sélectionnée au Concours de photomicrographie Nikon Small World 2022. L’image en considération peut sembler effrayante à l’œil commun, cependant, le photographe a révélé dans un communiqué qu’il n’était pas d’accord avec le sentiment. Il a dit: “Il n’y a pas d’horreurs dans la nature.”

Pendant ce temps, la photo de la fourmi montrait qu’elle avait les yeux rouges et ce qui semble être des crocs dorés, pointus et dangereux. Le photographe a également révélé qu’il était “toujours à la recherche de détails, d’ombres et de coins invisibles”. Il a déclaré à la même publication qu’il considère que le but principal de la photographie est de devenir un “découvreur”. Il a ajouté : “Je suis fasciné par les chefs-d’œuvre du Créateur et l’opportunité de voir les desseins de Dieu.”

Si Kavaliauskas, récompensé par le passé pour ses photographies d’oiseaux de proie, n’a pas remporté le premier prix du concours, la plus haute distinction est revenue à Grigorii Timin et Michel Milinkovitch de l’Université de Genève. Le duo a soumis une photographie époustouflante et très détaillée de la patte avant du gecko diurne géant de Madagascar et a remporté 3 000 $.

Le concours organisé par Nikon suit le cours depuis plus de 48 ans maintenant. Il vise à montrer la puissance de sa technologie et à célébrer l’une des nombreuses disciplines photographiques. Les soumissions pour l’année 2023 sont maintenant ouvertes.

