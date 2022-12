Ce Grinch et ses rennes pas si habituels amplifient l’esprit de Noël à New York

C’est à nouveau cette période de l’année où le monde est d’humeur festive et où tout se passe bien. Si vous n’aviez pas encore pu ressentir l’esprit de Noël, le Grinch et ses rennes, eh bien dans ce cas, son Polaris Slingshot sont là pour vous remonter le moral. Un clip partagé sur Instagram par NowThis News montrait The Grinch dans son automobile, frappant avec enthousiasme des mains au-dessus de sa tête dans les rues de New York. La légende disait: “‘Si je ne trouve pas de renne, j’en fabriquerai un à la place’ Le Grinch et son renne, ou dans ce cas, un Polaris Slingshot, transmettent l’esprit de Noël à New York”.

Jetez un œil ici :

Esprit de Noël ou pas, pour certains utilisateurs de médias sociaux, le Grinch avait l’air trop joyeux pour être le Grinch. D’autres étaient curieux de savoir qui était cette personne. Un utilisateur d’Instagram a mentionné que la balade du Grinch ressemble assez à la Batmobile de Batman. « Ressemble presque à la Batmobile, juste plus lumineuse », lit-on dans un commentaire.

“Cette partie de NYC me manquera, ceux qui semblent fous mais qui font que la journée se sent mieux”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

Un autre utilisateur s’est plaint d’avoir manqué de voir quelque chose sur la route de New York pendant son séjour. “J’exige de savoir pourquoi je suis à New York depuis trois mois et que je n’ai rien vu d’aussi génial”, a-t-il écrit.

“Personne n’applaudit. C’est tellement NYC ! un troisième utilisateur a écrit.

Créé par le Dr Seuss Le Grinch est un personnage fictif. Il est le personnage principal du livre pour enfants de 1957 How the Grinch Stole Christmas! Le Grinch est considéré comme une créature verte, ventrue, poilue, en forme de poire et au nez retroussé. Il a un visage de chat et une personnalité méchante. Depuis 53 ans, il vit reclus sur une falaise, surplombant la ville de Whoville. La créature de mauvaise humeur est aidée par son chien de compagnie, Max. Bien que la raison de la rancune du Grinch ne soit pas connue dans le livre de Seuss, l’adaptation cinématographique de 2000 a fourni une trame de fond de son éducation et de la façon dont elle a façonné sa personnalité.

Le Grinch est devenu une anti-icône de Noël et des vacances.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici