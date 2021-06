Ce graphique montre que nous avons dépassé le pic d’inflation, soutenant le rallye boursier

L’une des plus grandes craintes auxquelles les investisseurs ont été confrontés cette année est la menace que l’inflation puisse devenir folle et contrecarrer la reprise économique post-pandémique.

Mais au cours du mois dernier, ces craintes se sont considérablement atténuées, et un graphique illustrant la tendance pourrait signaler la prochaine hausse du marché boursier.

Une mesure courante de l’anticipation de l’inflation par le marché est la différence entre les rendements du Trésor et les obligations indexées sur l’inflation de même durée. La mesure est connue sous le nom de taux « d’équilibre », et les investisseurs et les économistes examinent le plus souvent les spreads à 5 et 10 ans.

Après avoir atteint en mai leurs niveaux les plus élevés en huit ans environ, ces taux d’équilibre n’ont cessé de baisser, ce qui indique que les investisseurs ne voient plus l’inflation maintenir son rythme fulgurant actuel dans le futur. Le taux d’équilibre à 5 ans est maintenant à 2,45 % tandis que le taux à 10 ans se situe à 2,33 %, ce qui indique que les marchés voient l’inflation baisser sur une plus longue période.