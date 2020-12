L’amitié entre les humains et les chiens fait fondre les cœurs depuis des siècles. Les exemples de loyauté des chiens envers leurs amis humains sont encourageants à regarder. Cette fois, cependant, un homme a fait quelque chose de mignon pour son chien.

Une vidéo est devenue virale montrant un vieil homme emmenant son chien faire un tour dans un manège.

Partageant la vidéo, un pseudo Twitter a écrit: « Ce grand-père fait faire un tour à son gentil garçon sur le manège. Y a-t-il une limite à ce que les chiens font pour nous … non. »

Nous pouvons voir dans la vidéo un homme plus âgé se penchant un peu et emmenant son chien autour et autour dans un parc. On peut voir l’homme déplacer lentement le manège pour aider son chien à profiter d’une journée dans le parc.

Depuis sa publication, la vidéo de 15 secondes a été visionnée plus de 20 000 fois. Une personne a dit que c’était un bon moment et a dit que son numéro était gentil et doux.

Tellement gentil et doux. Certainement un moment de bien-être – Laurel Freeman (@ laurelei56) 1 décembre 2020

Une autre personne, Kathleen Hubert, qui a commenté la vidéo a déclaré: «C’est la plus douce !! Fait ma journée !! Il nous en faut plus sur Twitter !! «

C’est le plus doux !! Fait ma journée !! Il nous en faut plus sur Twitter !! – Kathleen Hubert (@ Hubert3Kathleen) 1 décembre 2020

En parlant du geste petit mais révélateur, une autre femme l’a appelé réconfortant et doux. Elle a dit: « Cela montre simplement que les plaisirs les plus simples de la vie n’ont pas à être quelque chose de spécial ou de cher! »

C’est tellement réconfortant et doux 💕, cela montre simplement que la jouissance la plus simple de la vie n’a pas à être quelque chose d’extraordinaire ou de cher! – edygoesabroad (@edygoesabroad) 1 décembre 2020

Quelqu’un a cité le tweet de la vidéo en disant: « Parfois, nous avons tous besoin d’un tour sur le manège. »

Récemment, un autre vieil homme en Floride s’est battu avec un alligator pour sauver son chien. L’homme a sauté dans l’eau pour sauver son chien de l’emprise du bébé alligator. La vidéo de l’incident est également devenue virale sur les réseaux sociaux, les gens louant le courage de l’homme plus âgé.