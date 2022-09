Le roi Charles a attendu presque toute sa vie pour monter sur le trône. Maintenant, avec la fin de la reine inhumée, il devient le chef d’État du Canada et de 14 autres royaumes du Commonwealth.

Succéder au monarque qui a régné le plus longtemps dans l’histoire du Canada laisse à Charles la tâche ardue de gagner ses sujets – dont certains peuvent être sceptiques à l’égard d’un souverain qui a eu sa juste part de mauvaise presse.

Alors que Charles a été qualifié de méchant par certains dans les médias britanniques après son mariage raté avec Diana et sa mort prématurée en 1997, il a toujours bénéficié d’un accueil plus chaleureux au Canada.

Il a montré une affinité pour le pays, ayant effectué 18 visites officielles au Canada depuis 1970.

Il a également effectué un certain nombre de voyages de «travail privé», y compris un passage à la base des Forces canadiennes à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, où il a suivi une formation de pilote militaire après l’université.

“Chaque fois que je viens au Canada… un peu plus du Canada s’infiltre dans ma circulation sanguine et de là, directement dans mon cœur”, a-t-il déclaré à une foule à Terre-Neuve en 2009.

Lors de sa récente tournée en mai pour marquer le jubilé de platine de feu la reine – son seul voyage dans un royaume du Commonwealth pour marquer l’occasion – Charles a salué le Canada comme un «vraiment grand pays» peuplé de gens «tournés vers l’extérieur et au grand cœur».

“En vieillissant, il est particulièrement réconfortant de voir mes enfants découvrir et aimer ce grand pays, tout comme la reine et mon défunt père, et moi et ma femme à tour de rôle”, a-t-il déclaré à une foule à St. John’s. .

Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, visitent l’école catholique Assumption à Ottawa, lors de leur tournée royale 2022 au Canada, le 18 mai. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Son épouse Camilla, la reine consort, vient naturellement de son affection pour le Canada. Son arrière-arrière-arrière-grand-père était Sir Allan McNab de Hamilton, ancien premier ministre de la province du Canada d’avant la Confédération et constructeur du manoir néoclassique de la ville. Château de Dundurn.

Le Canada a embrassé Charles pendant ses troubles conjugaux

La description de Charles des Canadiens comme un peuple “au grand cœur” n’est pas seulement une ligne écrite par des assistants du palais. C’est quelque chose qu’il a vécu personnellement.

En avril 1996, Charles a entrepris son premier voyage en solo au Canada depuis des années. Il venait de se séparer de Diana et était sur le point de divorcer (cela a été finalisé en août). Les assistants du palais s’inquiétaient de l’accueil qu’il recevrait lors de sa visite du deuxième plus ancien royaume du Commonwealth (le Royaume-Uni est le plus ancien).

Sans Diana ni ses deux charmants fils à la remorque, Charles a dû faire cavalier seul.

Le prince Charles est montré alors qu’il arrive à la base aérienne d’Uplands à Ottawa le 23 avril 1996, attendant d’être accueilli par le gouverneur général Roméo LeBlanc et d’autres fonctionnaires. C’était la première tournée solo de Charles depuis des années après sa séparation de Diana. (Andrew Wallace/La Presse canadienne)

Les foules étaient un peu plus minces qu’elles ne l’avaient été lors de la tournée de 1991 – lorsque Diana, Harry et William étaient sur place pour un swing de sept jours à travers l’Ontario – mais Charles attirait toujours des fans adorateurs à chaque arrêt.

Des images d’archives de la CBC montrent les admirateurs qui se sont réunis à Hamilton, en Ontario. étaient particulièrement ravis de rencontrer le futur roi.

Accueil chaleureux pour Charles dans le froid de Churchill, Man. Charles voyage vers le nord et visite l’historique Fort Prince of Wales au Manitoba.

“C’est incroyable. Je n’arrive pas à croire que c’est arrivé”, a déclaré une jeune femme agitant un petit drapeau canadien. “C’est comme la meilleure expérience de toute ma vie.”

À Churchill, au Manitoba, des journalistes ont déclaré que ce qui semblait être toute la ville s’était avérée saluer le prince. Les écoles et les entreprises ont été fermées pour donner aux citadins une chance d’avoir un aperçu de la royauté.

La tournée royale atteint le sud de l’Ontario À Hamilton, en Ontario, le prince Charles reçoit “un accueil digne d’une rock star”.

En 1998, après la mort de Diana, Charles a choisi le Canada comme destination d’escapade pour ses fils en deuil.

Les trois ont fait une brève apparition publique à Vancouver avant de se retirer à Whistler, en Colombie-Britannique, pour un moment privé dans les montagnes, loin du cirque médiatique de Londres.

Et les Canadiens ont largement respecté leur besoin d’intimité et les ont laissés faire – ce qui a été un soulagement pour les garçons, William, 15 ans, et Harry, 13 ans, qui avaient été marqués par les paparazzi trop zélés à la maison.

Le prince William, de gauche à droite, le prince Charles et le prince Harry sourient alors qu’ils s’arrêtent pour une photo sur les pentes de Whistler Mountain, en Colombie-Britannique, dans cette image d’archive de 1998. Charles a choisi le Canada pour une escapade après la mort prématurée de Diana. (Frank Gunn/Presse canadienne)

Charles a rendu la gentillesse des Canadiens par ses propres bonnes actions.

La charité de Charles aide la transition du personnel militaire

En tant que prince de Galles, Charles a créé l’organisme de bienfaisance Prince’s Trust au Canada, une organisation qui offre des programmes de formation professionnelle et d’emploi aux jeunes et aux anciens combattants.

L’organisme de bienfaisance a aidé des dizaines de membres des forces armées à faire la transition vers la vie civile.

Kristin Topping est propriétaire de Sweetlife Flora, un magasin de plantes à Arnprior, en Ontario. qui n’a aucun lien évident avec la monarchie. Elle donne à Charles un peu de crédit pour son entreprise de commerce électronique en plein essor, qui expédie des plantes tropicales rares à travers le Canada et les États-Unis continentaux.

Après avoir subi une commotion cérébrale, Topping cherchait un nouvel emploi à l’extérieur des Forces armées canadiennes (FAC).

Ingénieure de formation, le premier réflexe de Topping a été de postuler pour des postes au ministère de la Défense nationale (MDN), à la GRC ou dans d’autres organisations liées à la sécurité – c’est ce qu’elle savait après plus de 20 ans dans les FAC. Mais elle a dit que son cœur n’y était plus.

Une rencontre fortuite avec le Prince’s Trust a changé sa trajectoire de carrière. Topping a participé à un atelier d’entrepreneuriat avec l’organisme de bienfaisance qui l’a exposée à une autre perspective : transformer sa passion pour les plantes en carrière.

Après le premier jour de l’atelier, la vétéran de l’armée de l’air est rentrée chez elle pour enregistrer son entreprise et obtenir le nom de domaine de son site Web.

Elle compte maintenant plus de 185 000 abonnés Instagram et les commandes en ligne arrivent à un rythme régulier. Un mentor de Prince’s Trust l’aide à relever les défis liés à la gestion d’une entreprise naissante.

“Je sais que sans le Prince’s Trust, je ne serais pas là où je suis en ce moment”, a déclaré Topping à CBC News.

Kristin Topping, la propriétaire de Sweetlife Flora, a reçu le Prince’s Trust Award pour sa résilience à surmonter sa blessure et sa transition vers une carrière réussie après le service militaire. (Nouvelles de Radio-Canada)

“Si je n’avais pas eu cette opportunité, j’aurais probablement emprunté une voie qui aurait été préjudiciable à ma santé. Donc, ce qu’il fait en fait, c’est dire aux gens qu’il existe d’autres options.”

En 2021, en l’honneur de son travail acharné pour surmonter sa blessure et commencer une carrière post-militaire réussie, Topping a reçu le Prince’s Trust Award – l’une des deux personnes à recevoir le prix cette année-là. Elle a été fêtée l’automne dernier par Charles au palais de Kensington et au château de Windsor.

Charles et la relation Couronne-Autochtones

Au cours de sa tournée jubilaire plus tôt cette année, Charles a participé à un moment solennel de réflexion sur les décès dans les pensionnats indiens à St. John’s. Il a ensuite rencontré des aînés et des dirigeants communautaires du Nord pour en savoir plus sur l’expérience autochtone et les défis posés par les changements climatiques.

Ce n’était pas la première fois que Charles abordait ces problèmes.

Il est un champion de l’environnement depuis des décennies – une position qui a régulièrement attiré les moqueries de certains dans la presse britannique qui se moquaient de son agriculture biologique et de son amour du jardinage. Il a également développé des liens avec les peuples des Premières Nations et les Inuits du Canada.

Charles est particulièrement proche de l’ancien chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en 2001 lors d’une escale à la réserve de Nekaneet en Saskatchewan.

Le prince Charles salue la foule alors qu’il arrive avec le chef Perry Bellegarde lors de cérémonies au Wanuskewin Heritage Park près de Saskatoon le 28 avril 2001. Charles a reçu un nom cri et une couverture étoilée — une reconnaissance de sa relation étroite avec les peuples autochtones. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Au cours de cette visite, Bellegarde et feu l’aîné Gordon Oakes ont donné à Charles un nom cri — Kisikawpisim Kamiyowahpahmikoot (« Le soleil veille sur lui d’une bonne façon ») — et une couverture étoilée en reconnaissance de l’importance du monarque dans les relations Couronne-Autochtones. .

C’est une relation inhabituelle – entre Bellegarde, un anticolonialiste de toujours, et Charles, la figure de proue d’un Commonwealth. Bellegarde a déclaré à CBC News qu’il considérait Charles comme un allié des peuples autochtones.

“Il a reflété et reconnu les travestissements des torts historiques”, a déclaré Bellegarde.

“Je crois qu’il a démontré un engagement sincère envers la réconciliation avec les peuples autochtones. C’est un homme de vision et je suis attiré par ce genre de leadership, ce genre de sincérité, ce genre d’engagement.”

Bellegarde a déclaré que les traités signés dans ce qui est maintenant le Canada étaient des accords entre des nations autochtones souveraines et la Couronne – et le monarque régnant est une incarnation vivante de ces documents fondamentaux.

Capture d’écran d’une photo de l’ancien chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, à droite, après avoir rencontré Charles à Clarence House. (Nouvelles de Radio-Canada)

La première reconnaissance officielle des droits des Autochtones au Canada a été contenue dans la Proclamation royale de 1763. Dans ce document, le roi George III a déclaré que les peuples autochtones avaient des droits sur les terres qu’ils occupaient et a promis de les protéger et de ne pas les « agresser ».

S’il y a un mouvement en cours pour se débarrasser de la monarchie constitutionnelle du Canada et établir une république, a déclaré Bellegarde, les peuples autochtones doivent avoir leur mot à dire.

“Les dirigeants élus vont et viennent, mais notre relation avec la monarchie et la relation conventionnelle dureront aussi longtemps que le soleil brillera, que les rivières couleront et que l’herbe poussera. C’est durable et c’est pour toujours”, a-t-il déclaré.