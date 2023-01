Ce gouffre qui suce tout le marais est quelque chose que nous ne voyons pas souvent

Aussi belle que soit la nature, elle nous terrifie parfois. Les médias sociaux regorgent de vidéos de phénomènes naturels difficiles à expliquer et qui nous donnent des frissons dans le dos. Une vidéo montrant plusieurs dolines se produisant dans un plan d’eau au Kenya est devenue virale sur Twitter.

La vidéo montre un homme enregistrant un plan d’eau avec des gouffres. Ces trous aspirent même d’énormes portions de grosses mauvaises herbes avec facilité. Le phénomène inexpliqué vient du Kenya, selon la page qui a publié la vidéo.

La séquence de 37 secondes montre deux gouffres aspirant tout. La partie panoramique de la séquence montre d’énormes portions de ces plantes qui poussent à côté et sur le plan d’eau se déplaçant vers ces gouffres et y disparaissant.

Sous-titrée « Quelque part au Kenya », la vidéo est devenue virale sur la plateforme de microblogging le 31 décembre 2022, rassemblant plus de 1,27 crore de vues et plus de 90 000 likes. Le tweet a plus de 1,73 crore de vues et les personnes dans les commentaires ont discuté de ce que c’était, l’un des utilisateurs a informé qu’il s’appelait “Liquéfaction”.

C’est ce qu’on appelle Liquivaction, c’est arrivé dans mon pays aussi, ça se produit généralement avec un tremblement de terre comme déclencheur.— aconk wahyono (@ aconk888) 1 janvier 2023

L’utilisateur a commenté – “Cela s’appelle la liquéfaction, cela se produit aussi dans mon pays, cela se produit généralement avec des tremblements de terre comme déclencheur.”

Un autre utilisateur a écrit : « Je connais cet endroit. Près de ma maison rurale. C’était pendant les fortes pluies et l’eau coule sous une route où 6 ponceaux ont été mis en place comme voie navigable. C’est généralement un marais avec une rivière permanente en dessous, mais les fortes pluies ont fait disparaître le marais.

La géographie est cool, c’est un gouffre je suppose, menant à une rivière souterraine qui réapparaîtra ailleurs dans les basses terres. Quelqu’un peut être assez curieux pour suivre la rivière.— Vickie Awes (@AwesVickie) 31 décembre 2022

Un troisième utilisateur a commenté : « La géographie, c’est cool, c’est un gouffre je suppose, menant à une rivière souterraine qui réapparaîtra ailleurs dans les basses terres. Quelqu’un peut être assez curieux pour suivre la rivière.

