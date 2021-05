Ce Golden Retriever a essayé des filtres humains Snapchat, les photos cassent Internet

Les vidéos de chiens sont très populaires sur Internet et si vous êtes fan de ce « culte spécial », cette vidéo d’un golden retriever vous mettra sûrement le sourire. La vidéo partagée sur le profil Instagram d’un golden retriever nommé Tucker le montre en train d’essayer plusieurs filtres de visage Snapchat. La légende partagée avec le clip mignon disait: « J’essaie juste de rester anonyme. » La vidéo des bobines Instagram commence par l’humain de Tucker mettant le visage du chien sur différents filtres Snapchat. De l’orignal à un chien borgne et un taco «heureux» , les nombreux avatars de Tucker sont tout simplement délicieux à regarder.

Regardez la vidéo mignonne:

La vidéo a suscité une réaction incroyable sur Instagram avec plus de 2,8 lakh de likes sur la vidéo originale de la bobine. La section des commentaires de la vidéo est inondée de gens jaillissant des différents avatars de Tucker. « Omg lol, il a l’air si confus et mignon », a écrit une internaute dans sa réaction à la vidéo. Les amis chiens de Tucker ont également laissé tomber leurs réactions à sa vidéo.

Tucker est très populaire sur Instagram et par là, nous voulons dire que le chien est vraiment populaire avec plus de 3 millions de followers. Le profil géré par Courtney Budzyn, l’humaine de Tucker, est rempli de ses jolies photos et vidéos.

Dans une autre vidéo de chien devenue virale sur Internet, un chien a été vu en train d’aider son humain à garer sa voiture en toute sécurité.La vidéo montre un chien assis sur le trottoir derrière la voiture, pointant vers le conducteur. Dès que la voiture est sur le point de toucher le trottoir, il aboie pour lui dire d’arrêter la voiture.

La vidéo a suscité des réactions déchaînées de Twiterrati. Elle est devenue virale avec plus de 2 millions de vues et 2 lakh j’aime sur le tweet original.

